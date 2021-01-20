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直播／第46任總統拜登就職典禮 中文直播

華府放晴 拜登夫婦、賀錦麗夫婦到達就職典禮現場

不斷更新／拜登就職日 川普告別白宮 歐巴馬道賀

世界新聞網／即時報導
拜登就職典禮在國會山舉行，現場座椅按社交距離排好。(美聯社)
拜登就職典禮在國會山舉行，現場座椅按社交距離排好。(美聯社)

11 AM

世界新聞網為您全程中文直播拜登就職典禮。

▼點我看直播▼

（影音來源：世界新聞網）

10:30 AM

拜登夫婦、賀錦麗夫婦已到達就職典禮現場。

10 AM

據拜登一位高級顧問透露，拜登可能到發表就職演講前最後一刻，都在修改演講稿。拜登及團隊已經花了幾個星期準備此演講，而拜登也有到最後一刻都持續修改稿件的習慣。

柯林頓夫婦、歐巴馬夫婦已到達就職典禮現場。

前總統歐巴馬發推文：恭喜我的朋友，總統拜登！這是屬於你的時間。

9:30 AM

拜登發推文：美國迎來嶄新的一天。

消息人士透露，川普離開之前給拜登留了一張紙條，內容未知；此外，梅蘭妮亞也給吉爾拜登留了一張歡迎紙條。

➤➤➤川普就職典禮不參加 但給拜登留了便條

9 AM

川普最後一次離開白宮，在安德魯基地告別典禮上發表演講，後前往佛州。他的演講中隻字未提拜登。消息人士表示，川普絕採用助理為他準備好的演講稿。

➤➤➤川普告別演說 「我們將很快再見」

（影音來源：ABC News YouTube 頻道）

拜登夫婦在20日就職典禮當天到華府教堂the Cathedral of St. Matthew the Apostle參加彌撒。賀錦麗夫婦也在場。

拜登 川普 美國 梅蘭妮亞 佛州

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