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美國會好攻？精銳國會警察為何慘遭川粉軍團輾壓

挺川暴民找「叛徒」潘斯 揚言把他吊死國會山莊外

前川普官員反川普! 前白宮發言人：他該自行辭職

記者顏伶如／綜合報導
前美國常駐聯合國大使海理 ，批評川普引發了國會騷亂。(Getty Images)
前美國常駐聯合國大使海理 ，批評川普引發了國會騷亂。(Getty Images)

總統大選已結束一個多月，不想承認敗選的川普總統6日煽動川粉暴民攻占國會大廈；已於上月請辭的前白宮發言人兼白宮策略公關主任法拉(Alyssa Farah)8日坦言，川普應該為此事件自行辭職，她也不會再支持川普參選總統；一向挺川普的前駐聯合國大使海理則說，川普將受到歷史的嚴格檢視。

海理(Nikki Haley)7日晚間在共和黨全國委員會( Republican National Committee)於佛羅里達州亞密利亞島(Amelia Island)舉行的冬季會議閉門討論演說中，嚴詞抨擊川普大選結束後的言行，以及川粉攻占國會大廈。

消息人士指出，海理在演說中指出：「川普總統經常說錯話。對於維吉尼亞州夏洛茲維爾(Charlottesville)事件，他就說錯了話，當時我曾經跟他講過。昨天他的發言更是糟糕極了。」

海理說，不只川普的發言，「他從大選日以來的各種言行，都將受到歷史的嚴格檢視。」

前白宮發言人兼白宮策略公關主任法拉8日表示，川普總統應該自行下台。(Getty ...
前白宮發言人兼白宮策略公關主任法拉8日表示，川普總統應該自行下台。(Getty Images)

法拉8日上午接受有線電視新聞網(CNN)訪問時則說，川普必須為暴民衝進國會大廈負責，因為群眾以為如此手段，可以阻擋國會為總統當選人拜登確認選舉人票結果。

她說，川普的謊言如雪球般越滾越大之後，變得更活靈活現，讓支持者信以為真，以為可以推翻選舉結果。

對於主播詢問如果川普請辭下台，由副總統潘斯代理總統職權，是否較有安全感，法拉回答：「是的。」

她說，川普的總統任期只剩最後幾天，其實無須勞師動眾發動彈劾，只要川普辭職即可。

法拉表示，她上個月請辭白宮策略公關主任，就是對川普散布關於選舉的不實訊息、持續誤導支持者愈來愈感到憂心，「我覺得不斷聲稱選舉結果遭到偷竊，就是誤導社會大眾。」

被問到為何對於川普說謊沉默迄今才公開發言，法拉則表示，她支持川普的多項施政政策，包括經濟、就業等，「可是當『選舉遭竊』的列車已經失控的時候，我沒辦法影響最後結果」。

法拉說，如果川普再度參選，將不會支持。

川普 白宮 維吉尼亞州

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