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「總統精神失常」波洛西致電參謀長聯席會議主席 預防川普發動核武

編譯郭宣含／綜合8日電
國會眾院議長波洛西(左)致電參謀長聯席會議主席密利，商討如何防止川普總統在離任前下令核彈攻擊。(Getty Images)
國會眾院議長波洛西(左)致電參謀長聯席會議主席密利，商討如何防止川普總統在離任前下令核彈攻擊。(Getty Images)

眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)8日告訴眾院，她擔心川普總統可能在任期最後下令發射核武，並以「精神失常」(unhinged)形容川普，因此她致電參謀長聯席會議主席密利(Mark Milley)討論如何預防，但密利未明確保證，僅稱目前有長期保障措施。

波洛西致信眾院民主黨人：「今早我同參謀長聯席會議主席密利討論預防措施，以免狀況不穩定的總統採取軍事敵對行動、取得發射碼並下令核武攻擊。」

她寫道：「這名精神失常總統的情況危險至極，我們必須竭盡全力保護美國人民，避免美國與美國民主受到不穩定的攻擊。」不過信中並未談到密利的回應或建議。

密利發言人巴特勒(Dave Butler)證實這通通話，並表示密利回答有關核武命令流程的相關問題，但拒絕透露細節。

美聯社報導，此事凸顯核武發射大權落在總統一人身上；目前不清楚萬一軍事指揮官依法判定總統的核武令違法會怎麼辦，若指揮官拒絕服令又會如何。

雖然川普未表示考慮使用核武，但波洛西的顧慮反映出1940核武年以來就有的顧慮，總統握有獨自下令美國發射核武的職權，目前僅有前總統杜魯門(Harry Truman)1945年下過此命令。

總統不需要獲得政府、軍方和國會等人的同意，不過有一些保障措施；軍官若依法評估，認為發射核武違反國際認可的武裝衝突法，便可拒絕服從總統的核武令，但至今無此先例。

美聯社指出，這屬於模糊地帶，因為從未出現過類似情況。

根據現有流程，總統考慮動用核武時，預期會先諮詢多名顧問，包括國防部長、參謀首長聯席會議主席和美國戰略司令部(U.S. Strategic Command)部長，後者負責控制核武的作業操控；通常會進行多次評估，包括法律面向。

總統握有發射核武的獨有權目前並非成文法，而是由杜魯門創立，好讓世界最危險武器的使用權由文官而非軍方掌控；不過隨著時代變遷，當今已有別於冷戰時須在幾分鐘內迅速因應前蘇聯可能的飛彈攻擊，部分人士呼籲核武發射權應由總統和國會共享。

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