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川普喊2000元紓困金 海理：警惕社會主義成主流

編譯陳韻涵／綜合29日電
被看好2024年參選總統的前駐合國大使海理29日說，要警惕社會主義在美成主流。(美聯社)
被看好2024年參選總統的前駐合國大使海理29日說，要警惕社會主義在美成主流。(美聯社)

美國前駐聯合國大使妮姬·海理(Nikki Haley)警告，2020年將成為「社會主義成為主流」的一年，川普總統與民主黨部分議員都希望調高新冠疫情紓困支票至2000元。

很可能角逐2024年共和黨總統提名的海理，在她的政治行動宣言網站上寫道：「這是很危險的意識形態，許多地方經歷無數嘗試都失敗且毀了無數生命，卻逐漸成為民主黨的預設經濟政策；這股恐怖的潮流正威脅著每一位美國人的未來。」

海理的說法與華府當局形成詭異的巧合，共和黨籍的川普與自詡民主黨社會主義人士的佛蒙特州聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)，都希望把給每個人的紓困支票從600元調高至2000元。

川普上周發布一段影片，說他可能駁回數額龐大的預算案和新冠疫情紓困法案，因為他反對600元的協議，嚇壞兩黨議員，幸好他在27日屈服並簽署法案。

時至28日晚間，眾院兩黨三分之二的議員通過一項獨立法案，調高紓困支票至2000元。

海理也表示，民主黨現在支持「政府的健康計畫，該計畫摧毀私人健保體系」，以及「類似綠色新政(Green New Deal)的能源計畫」。

總統當選人拜登希望維持私人健保，但不反對補充的「大眾選項」，這與多數自由派政治人物，如桑德斯希望全民聯邦醫療保險(Medicare-for-all)的立場相左。

此外，拜登提出大膽的應對氣候變遷計畫，但刻意與歐凱秀-柯提茲等進步派議員倡議的「綠色新政」區隔。 

被看好2024年參選總統的前駐合國大使海理29日說，要警惕社會主義在美成主流。(...
被看好2024年參選總統的前駐合國大使海理29日說，要警惕社會主義在美成主流。(Getty Images)

紓困 民主黨 支票

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