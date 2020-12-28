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10萬人有100.5例! 加州單日人均新增病例 全美最高

「百人會」創始人楊雪蘭癌逝 享壽85歲

污水管有病毒 學生多人染疫 定期檢測可揪出元凶

編譯陳韻涵╱綜合27日電

馬里蘭州西部聖瑪麗山大學(Mount St. Mary's University)的學生返回校園宿舍沒多久，戴著防護工具的研究人員便開始每周定期檢測宿舍外的污水管。

科研人員不久前與當地公衛團隊合作，發現宿舍污水管裡有新冠病毒。

然而，住在該宿舍的學生都未接受鼻腔拭子檢測，公衛官員深諳，這所小型的私立學校，可能不只一人帶原且必須揪出元兇。

該校教務處迅速篩檢221名學生，果然有十人確診，其中九人無症狀或未察覺自己生病。

該校發言人多納‧克林格(Donna Klinger)說：「這原本可能演變為病毒快速散播的情況。」

確診的學生被隔離管理，校方決定每周兩次採樣校園及宿舍的下水道。

聖瑪麗山大學是全美各地校園疫情加劇的冰山一角，各校都透過監測污水系統觀察校園染疫的情況。

其他州的州與地方政府目前也已跟進，馬里蘭州推動全州污水檢測，聚焦療養院、監獄和低收入住宅區。

這也是聯邦衛生部透過監測廢水中的病圖，判斷疫情熱點的計畫之一。

負責分析馬里蘭州樣本的CosmosID公司總裁暨微生物學者瑞塔·柯威爾(Rita Colwell)說：「這是一種觀察病毒是否進入社區，卻不侵犯社區居民的方式。」

CosmosID數月來已檢測加州到緬因州各地的樣本，在更廣闊的華盛頓地區，CosmosID與聖瑪麗山大學等機構合作進行檢測。

維吉尼亞州立大學(University of Virginia)也利用廢水當作檢測新冠病毒的工具之一。

馬里蘭州7月起進行為期兩個月的前導計畫，採集巴爾的摩郡(Baltimore)、蒙哥馬利郡(Montgomery)、喬治王子郡(Prince George)、阿雷格尼郡(Allegheny)和威科米科郡(Wicomico)等五處廢水處理場的樣本，進行病毒篩檢與分析，協助州公衛官員提前了解病毒擴散的情況

馬里蘭州州長霍根(Larry Hogan)已宣布，將撥款100萬元給環境廳，推動相關防疫努力。

檢測 馬里蘭州 疫情

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