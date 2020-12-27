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納許維爾驚爆／緝兇！懸賞金快速攀至31.5萬元

編譯徐薏茹╱綜合26日電
納許維爾市鬧區25日聖誕清晨驚爆，附近商家玻璃都被震破。(路透)
納許維爾市鬧區25日聖誕清晨驚爆，附近商家玻璃都被震破。(路透)

田納西州納許維爾(Nashville)市區於25日清晨發生露營車爆炸案，聯邦與田州正全力追緝兇手，目前懸賞金已高達31.5萬元，其中真人實境秀「利潤」(The Profit)的主持人萊蒙尼斯(Marcus Lemonis)更宣布捐出25萬元作為懸賞金。

萊蒙尼斯在推特上發布捐款消息，其他捐款人還包括納許維爾會議與遊客公司(Nashville Convention and Visitors Corp.)、福斯體育台主持人特拉維斯(Clay Travis)、路易斯鄉村商店(Lewis Country Store)。

萊蒙尼斯對此爆炸案表示震驚，有三人因此受傷送醫，萊蒙尼斯發布多則貼文，呼籲大家幫忙，他在貼文寫道：「我們不能讓我們的街頭受到如此的恐怖威脅」、「閱讀此篇訊息的人，這時應該利用你的社群媒體來做最重要的事，保護人們」、「讓我們傳遞此訊息幫助這座城市解決問題」、「在某個地方的某個人知道一些事，傳遞這些訊息」。

納許維爾會議與遊客公司最先宣布捐出1萬元作為懸賞金，總裁兼執行長斯拜里登(Butch Spyridon)在聲明中表示：「如同大家，我們在聖誕節一早醒來得知第二大道爆炸的恐怖消息，我們的心、我們的思想以及祈禱與所有受影響的人們同在。」「此時應該向世界展現我們的樣子，謝謝大家為我們城市所做的一切，注意安全，我相信納許維爾」。

特拉維斯隨後也捐出1萬元，路易斯鄉村商店捐出2萬元，路易斯鄉村商店表示：「說真的，在聖誕節或任何一天發生這樣的事讓人遺憾」

萊蒙尼斯的行動也獲得讚揚，國家電台主持人肖恩帕(Shawn Parrs)在推特寫道：「@marcuslemonis感謝你站出來，捐獻懸賞金！我總是為代表@CampingWorld而相當驕傲，感謝一整天都在現場的在第一線工作人員」。

聯邦調查局(FBI)已接手調查此案，爆炸案中送醫的三位傷患目前情況穩定。

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