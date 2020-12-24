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聯邦再加碼訂1億劑疫苗 輝瑞7月前可交貨

編譯林育正／綜合23日電
輝瑞藥廠與政府達成協議，與德國藥廠BioNTech將再出貨1億劑新冠疫苗給美國，把數量拉高到共2億劑，足夠讓1億人接種兩劑。(路透)
輝瑞藥廠與政府達成協議，與德國藥廠BioNTech將再出貨1億劑新冠疫苗給美國，把數量拉高到共2億劑，足夠讓1億人接種兩劑。(路透)

輝瑞藥廠(Pfizer)23日表示與政府達成協議，與德國藥廠BioNTech將再出貨1億劑新冠疫苗美國，把數量增至共2億劑，足夠讓1億人接種兩劑；政府還能選擇追加採購額外的4億劑；衛生部長阿查爾(Alex Azar)表示，希望在明年6月前讓有意願接種的民眾完成注射。

來源：CBS This Morning YouTube頻道

1億劑疫苗將耗資政府19億5000萬元，衛生部長阿查爾透過聲明表示：「聯邦政府最新一批的疫苗採購，將給予美國人民信心，所有想要接種的民眾，在2021年6月前都能接受注射。」

輝瑞規畫將在6月30日前出貨至少7000萬劑疫苗，剩餘的3000萬劑，也預計在7月31日前出貨。輝瑞執行長博爾拉(Albert Bourla)也發布聲明表示：「追加1億劑疫苗，將使更多民眾受到保護，有希望更快結束這波疫情。我們期待持續與美國政府和全國各地的醫療人員合作。」

在政府「神速計畫」(Operation Warp Speed)初步合約下，輝瑞接受20億元經費，提供1億劑疫苗。神速計畫資助疫苗的研發、製造與配送，目標讓民眾免費接種。

與輝瑞達協議 加速生產流程

近期政府還與輝瑞達成協議，加速生產流程。援引韓戰時期通過的國防生產法(Defense Production Act)，政府有權下令私人企業生產緊急必需物資；此協議預計將確保輝瑞取得生產疫苗所需原料。

衛生部發言人普拉特(Michael Pratt)說：「神速計畫與衛生部援引國防生產法，協助六種新冠疫苗的生產。」目前除輝瑞與莫德納(Moderna)疫苗通過緊急使用授權外，還有另外四家藥廠的疫苗正在試驗階段，確保效力和安全性。

輝瑞與莫德納疫苗皆需注射兩劑，神速計畫預計在年底前，獲得4000萬劑疫苗。

此外衛生部還宣布與另一大藥廠默克(Merck)合作，大規模生產治療新冠肺炎重症病患的藥物；目前代稱「MK-7110」的療法尚未通過聯邦食品暨藥物管理局(FDA)授權，但預計能大幅減緩免疫系統的過度反應，成為治療病患的一大利器。

疫苗 美國 阿查爾

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