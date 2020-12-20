是誰主使駭客入侵美國? 龐培歐指俄國 川普偏說是中國

所有箭頭都指向俄羅斯主使駭客攻擊美國財政部、商務部與國土安全部等部門，但川普總統對此不發一語，19日推文更淡化此事。(美聯社)

國務卿龐培歐18日受訪時指俄羅俄政府是網路攻擊美國政府官方各部會的幕後主謀。但此一說法隨即遭川普總統公開質疑。(Getty Images)

美國政府多個部門及數十個私人企業遭駭客 攻擊後，國務卿龐培歐18日晚間首度明指俄羅斯可能涉案；但川普 總統19日卻刻意淡化網路間諜活動的嚴重性及其衝擊，質疑把大規模網攻歸咎於俄羅斯的說法，並把矛頭指向中國。

目前已知包括商務部和財政部等多個聯邦機構遭駭客入侵，川普宣稱中國可能幕後主使的說法，與龐培歐(Mike Pompeo)及多位曾聽取相關簡報國會議員的說法相牴觸。

龐培歐18日晚間接受福斯電視網「馬克列文秀」(Mark Levin Show)訪問時表示：「我們能相當明確指出，那是俄羅斯人從事的活動。」

美國重要部會近日遭到境外網攻，各方均指俄羅斯官方為主謀，但川普19日認為攻擊可能來自中共。圖為今年4月在廣東東芫的中國愛國網軍。(Getty Images)

●川普19日推文：其實很可能是中國!

川普總統19日突然猛發推特貼文，指稱目前至少影響到政府五大部門的駭客攻擊，犯人「應該是中國(很可能！)」，也罔顧事實，試圖淡化本案的殺傷力；川普舉的舉動相當於打臉國務卿龐培歐。

此外，川普毫無根據臆測說，這波駭客行動還包括「選舉期間，攻擊我國可笑的投票機器，目前真相大白，我在選舉大獲全勝。」

但推特在川普這句話加上特別標示，指「多重消息來源對選情說法迥異，官方已認證拜登勝選。」

「華盛頓郵報」19日報導，川普避而不談莫斯科在網路大搞惡意活動，還有他很敬重俄國 總統普亭，已成為他任內一大特點。川普向來相信普亭的話，更勝過美國情報界的評估，包括俄國曾在2016年發動縝密攻勢，干涉當時總統選舉；川普相信，美國情報界的判讀讓自己四年前的勝選正當性遭到質疑。

川普總統19日推文指「假媒體」散播俄國主使駭客網攻美國。(取自推特)

川普總統19日推文指網攻美國的駭客也可能是來自中國。(取自推特)

●川普無視駭客攻擊 「這是假新聞」

川普19日的推特貼文，叫人懷疑他想淡化這起可能是史上規模最大的駭客攻擊，另不想找俄國算帳。川普謀士們都認相信，這次駭客攻擊的凶手為俄國，但川普抱怨此說不實，用意是想由政治面傷害他。

川普在推特上寫道，「假新聞媒體對這次駭客攻擊的說法，要比實情來得誇張」。他完全無視聯邦部門近幾日發布的警告；警告當中說，這次網路入侵行動範圍很廣，「嚴重危及」政府官署及民間部門。

川普貼文說，「我已獲得完整簡報，指一切都在我國掌控之下。」但官方單位正七手八腳於調查本案，想減輕包括國務院、財政部、能源部、國土安全部及商務部受到的損害，這次調查及傷害控制行動只怕要耗時數月。

●白宮原本發聲明批俄駭客 卻被高層擋下

川普向來小心謹慎，避而不談俄國駭客攻擊美方目標，直到兩黨國會議員公開批評他，說他顯然不願與普亭對峙，川普才打破沉默。

要求匿名的白宮高級官員指出本已擬好聲明，準備18日公開譴責莫斯科當局執行這次網路攻擊已好幾個月，但遭更高層擋下。

但龐培歐接受「馬克列文秀」訪問時毫無顧慮地說，「這次行動很嚴重，我認為對本案，現在可以相當明白地說，是俄國人幹的。」龐培歐雖沒明講是哪個俄國官方單位所為，但美國官員私下說，相信是「對外情報局」(SVR)所為，另外美方沒人認為中國有參與其事。