川普簽署行政令 確保美國優先打疫苗 必要時禁疫苗出口

川普總統8日在白宮舉行「疫苗峰會」，除表彰抗疫有功人員外，並簽署「美國優先」行政命令，要求生產新冠疫苗的輝瑞藥廠提供美國人民優先施打。(美聯社)

川普 總統8日慶祝聯邦食品暨藥物管理局(FDA)可望通過美國首款新冠肺炎疫苗 ，卻挨批未能取得更多疫苗；福斯新聞(Fox News)報導，川普已簽署行政命令，重申「美國優先 」，將確保美國政府優先取得疫苗讓所有國民接種後才讓藥廠配發國際訂單。

「每個想要疫苗的美國人都能接種，我們認為，到了明年春季將達成無人預料的成就。」川普主持白宮慶祝「神速行動」(Operation Warp Speed)活動時說，疫苗將比所有人預期得還要早通過，「他們說這是奇蹟，而我認為沒錯。」

FDA預料11日核准的輝瑞(Pfizer)的疫苗，未來幾個月將讓5000萬美國人施打兩劑疫苗，另訂17日討論莫德納(Moderna)的疫苗。

輝瑞的疫苗研發不屬於政府的「神速行動」，但輝瑞與聯邦政府合作製造與配送疫苗。

川普及其幕僚希望消除部分美國人對疫苗的疑慮，諷刺的是這些陰謀論也是由共和黨煽動傳播；當局如今面臨未能添購數百萬劑額外輝瑞疫苗的困境，第二批疫苗可能必須等待輝瑞完成其他國際合約方能配送。

富比世(Forbes)雜誌報導，這項行政命令並未直接增加政府向輝瑞及莫德納訂購疫苗的劑量；對此，川普表示若有任何取得疫苗的「問題」，可能動用「國防生產法」(Defense Production Act)，強迫私人企業增加產量並優先給予聯邦政府使用。

匿名資深政府官員透露，川普簽署行政命令，確保疫苗滿足國內需求之前，不得配送到其他國家；該官員預測，國際社會「將在春末夏初」取得疫苗協助，但尚不清楚會造成何種影響。

全球衛生法教授、世界衛生組織長期顧問高斯丁(Lawrence Gostin)告訴華盛頓郵報，若川普啟用「國防生產法」禁止疫苗出口，可能掀起國際法律戰，且讓已向輝瑞下訂數百萬劑疫苗的美國盟友受挫。

「神速行動」8日的活動中，川普、副總統潘斯、聯邦及州政府官員和企業領袖雲集，聽取白宮說明疫苗的安全性及配送計畫，但總統當選人拜登的交接小組未獲邀請；拜登新政府團隊將在明年1月20日後，接手全美史上最大型疫苗計畫。

拜登日前曾表示幕僚與川普團隊會面後，「並沒有看見我們預期的詳細計畫」，如疫苗將如何從容器中取出、放進注射器並讓人們願意挽袖接種等。

不過，川普政府官員堅持已研擬相關計畫，並把確保高風險群體優先接種疫苗的責任推給州與地方政府；目前政府的疫苗配送系統中，已登記約5萬個疫苗注射站。