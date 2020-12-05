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白宮目標 年底2000萬人打疫苗 FDA局長：我會排第一個打

記者胡玉立／綜合報導
FDA局長韓恩表示，今年內可讓2000萬美國民眾接種新冠疫苗。(路透)
FDA局長韓恩表示，今年內可讓2000萬美國民眾接種新冠疫苗。(路透)

美國食品藥物管理局(FDA)局長韓恩(Stephen Hahn)4日表示，他本周曾與白宮就批准新冠病毒疫苗時間表有過「扎實討論」；儘管韓恩拒絕透露FDA批准疫苗問世的具體時間表，但他希望主管機關在12月做出決定；他也贊成白宮以年底前為2000萬國人接種疫苗作為目標，認為此舉很切實際。

韓恩也表示，拜登團隊沒有與他聯繫，但他很樂意提供有關疫苗批准程序的訊息；一旦疫苗獲得批准，他希望自己能儘快接種，「我會排第一，也會鼓勵我的家人接種疫苗。」

許多聯邦官員期盼FDA在10日專家會議舉行後的幾天內批准輝瑞(Pfizer)疫苗問世，但曾有FDA官員表示，批准決定可能需數周時間才能做出。

韓恩對此只表示，開過會以後，「我們可望迅速行動。」FDA預定17日審查莫德納(Moderna)疫苗的後期試驗數據。

英國2日搶先成為全球第一個批准輝瑞疫苗上世的國家，FDA仍在審查是否同意輝瑞疫苗和莫德納疫苗緊急上市；川普總統急著取得疫苗成功上市的功績，韓恩承受白宮要求加快審查的壓力。

「路透」報導，韓恩說，他本周稍早曾與白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)就此開會討論，說明搶時效和確保疫苗安全有效之間，如何「兩全」。

「梅杜斯要我們做簡報，我們就做了。」韓恩形容，與白宮進行了非常扎實的討論。

韓恩同意白宮以今年年底前為2000萬國人注射疫苗為目標；他表示，「我認為這個目標很實際，而這在很大程度上取決於疫苗接種宣傳。」

輝瑞和莫德納疫苗的接種程序均需要接受兩劑注射，兩劑前後相隔數周時間。輝瑞公司計畫為美國提供足供1250萬人使用的疫苗，而莫德納公司則表示今年有足夠疫苗可供1000萬人使用。

正在評估的疫苗中，只有嬌生公司候選藥物是以單劑疫苗進行測試。

(影音製作：何卓賢 訂閱世網YouTube看更多新聞影音)

疫苗 白宮 FDA

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