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100%預防重症！莫德納疫苗申請FDA緊急授權

編譯郭宣含／綜合30日電
美國的莫德納公司30日在美國及歐洲向主管機關申請緊急使用授權，該公司所研發成功的新冠病毒疫苗。這今年繼輝瑞廠後的第二支研發成功的新冠疫苗。(Getty Images)
美國的莫德納公司30日在美國及歐洲向主管機關申請緊急使用授權，該公司所研發成功的新冠病毒疫苗。這今年繼輝瑞廠後的第二支研發成功的新冠疫苗。(Getty Images)

全球許多候選新冠疫苗爭相終結新冠肺炎之際，生技藥廠莫德納(Moderna)30日表示，已向聯邦食品暨藥物管理局(FDA)和歐洲監管單位要求新冠疫苗的緊急使用授權，若FDA批准，民眾最快12月21日可接種；衛生部長阿查爾(Alex Azar)30日預估，莫德納和輝瑞(Pfizer)疫苗可望在聖誕節前上市，屆時各州州長有權決定優先施打對象。

莫德納醫療長札克斯(Tal Zaks)30日宣布，莫德納新冠疫苗具94.1%效能；目前莫德納在美國的大型研究共有196名染疫者，其中185人接受安慰劑，11人接種疫苗；只有接受安慰劑的人出現嚴重病症，包括30人重症，其中一人死亡。

莫德納與國家衛生研究院(NIH)合作研發新冠疫苗；莫德納表示，30日已向FDA申請疫苗緊急使用授權，若經批准，美國人最快可在12月21日接種。

根據莫德納新數據，其針對3萬人的研究已達到決定疫苗有效與否的科學標準，而且可100%預防新冠染疫者出現重症；新發現的完整數據符合莫德納11月16日公布的臨時數據分析，當時莫德納發現疫苗具94.5%效能。

除了莫德納，此前輝瑞與其合作夥伴德國藥廠BioNTech SE在11月18日公開最後階段試驗的完整數據分析，顯示其新冠疫苗具有95%效能，為目前效能最高者。

輝瑞和莫德納都已向FDA提出緊急使用授權申請，分別將在12月10日和17日與FDA顧問委員會會晤；目前英國監管單位正在評估美國藥廠輝瑞以及英國藥廠「阿斯特捷利康」(AstraZeneca)疫苗。

衛生部長阿查爾30日在「CBS今晨」節目表示，美國人在聖誕節前可望有兩款新冠疫苗可供接種，而州長將決定哪些人將優先施打。

阿查爾指出，一旦FDA批准疫苗，負責建議聯邦疾病防治中心(CDC)的外部醫療專業團體「預防接種諮詢委員會」(ACIP)將在24小時內確定配送計畫，並在之後24小時內分送到各州。

ACIP上周會晤，初步決定可能優先施打新冠疫苗的族群，根據「傳染」(Contagion)網站，ACIP將疫苗配送分成兩階段；1A階段疫苗將配送至醫護人員工作場所，包括醫院、長期照護機構、藥局等；1B階段則將疫苗優先提供給必要勞工、醫療高風險族群以及65歲以上者。

CBS主持人杜柯皮爾(Tony Dokoupil)詢問，會不會有民眾想靠錢靠關係優先施打疫苗；阿查爾回應：「州長將決定那些族群優先，我希望科學與證據已闡明清楚，讓各州州長遵照我們提供的建議安排。」

阿查爾表示，他和副總統潘斯30日稍晚向全國州長談話，並討論新冠疫苗與優先接種族群。

聯邦衛生部長阿查爾30日表示，年底前將有兩支新冠疫苗可供民眾施打，各州州長決定施...
聯邦衛生部長阿查爾30日表示，年底前將有兩支新冠疫苗可供民眾施打，各州州長決定施打的優先順序。(Getty Images)
美國的莫德納公司30日在美國及歐洲向主管機關申請緊急使用授權，該公司所研發成功的...
美國的莫德納公司30日在美國及歐洲向主管機關申請緊急使用授權，該公司所研發成功的新冠病毒疫苗。(美聯社)
感恩節假期後，公衛專家預期新的新冠疫情會再度爆發。圖為紐約州南雅克市醫務人員30...
感恩節假期後，公衛專家預期新的新冠疫情會再度爆發。圖為紐約州南雅克市醫務人員30日在為學校學生急性新冠檢測。(美聯社)

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