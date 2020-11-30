白登上任5挑戰 疫情經濟最棘手 考驗總統決策能力

總統當選人白登 如無意外，將於1月20日宣誓就任總統，但甫一上台即要面對種種挑戰，在五大挑戰中尤以新冠肺炎疫情 及經濟為甚。

2020年的新冠疫情，徹底改變了美國人的生活，全國超過26萬6838人死亡，總病例數超過1337萬，而感恩節過後疫情更趨惡化。

白登競選期間的應對承諾，包括改善追蹤程序和要求州長發出戴口罩令，還強調會聽取專家的最佳科學建議。

目前已有三種疫苗取得不錯試驗結果，但廣泛接種仍需幾個月時間，若有任何失誤都可能使白登付出沉重代價。

其次是經濟。疫情除造成嚴重人命損失外，對經濟也破壞至巨。10月份的全國失業率為6.9％。儘管這比對上月下降一個百分點，但仍是2月份疫情大流行前，3.5%失業率的一倍多。

讓人憂心的是，病毒感染率急劇上升又會促使更嚴格的限制措施，這反過來又會對企業及勞工造成進一步損害。

第三是全國的兩極化。幾十年來美國日益兩極分化，不僅是政治人物，連報紙、電視及社交媒體等都朝著這個方向發展，加上川普經常火上加油，激起怒火而不是撲滅。

川普在大選後不斷提出陰謀論，「經濟學人」最新民意測驗中，80%共和黨人和45%無黨派人士均不認為白登的勝利是合法的。

白登長期以來的中間派印象，努力團結國家方面累積一些政治資本，不過面對的極端力量是不會容易消滅。

再有就是要與國會打交道。明年1月後的國會，民主黨仍控制眾院，但參院 控制權誰屬則尚未知曉。若民主黨最終在喬州取得兩個席位，則會是50比50，到時最終投票決定權是由副總統投下。

然而共和黨願意與白登合作嗎？共和黨的參院領袖麥康諾經常採取強硬路線，在歐巴馬時代已是如此。

分析認為白登在參院的漫長資歷，也當過副總統，能夠實行跨黨派路線。不過也有批評者指他的手法過時。

最後是他的總統之職。白登競選總統的原因很明確，就是要趕川普下台，現在目的已達，但目前不清楚白登當選總統後，有甚麼大膽構想。

白登可以在多方面實施新政策，不僅是新冠疫情或經濟，還包括醫療保健，環境及氣候變化等。這些都在考驗他的總統決策能力。