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重啟國際通行大門 數位「旅行通行證」明年登場

編譯林梅婕╱綜合28日電
國際航空運輸協會將發行數位「旅行通行證」，可望開啟國與國之間的通行，蘋果IOS系統版本明年首季登場。(Business Wire)
國際航空運輸協會將發行數位「旅行通行證」，可望開啟國與國之間的通行，蘋果IOS系統版本明年首季登場。(Business Wire)

國際航空運輸協會(International Air Transport Association，IATA)宣布，數位「旅行通行證」(Travel Pass)發行已進入最後階段；近日許多國家逐漸以檢測取代「抵達後隔離14天」的規定，旅行通行證將記錄所有關於乘客新冠肺炎確診與否的資訊，而正式發行後有望開啟國與國之間的通行。

IATA表示：「各國政府、航空公司、檢測實驗室和乘客，都可以透過旅行通行證來確保取得所需的檢測及疫苗接種訊息。」

旅行通行證共有四種可交互使用的紀錄模式，分別為全球通用的官方健康註冊表、檢測及疫苗中心註冊表、檢測中心和實驗室數據結果分享程式、以及可供使用者儲存檢測或疫苗接種憑證的程式，國際旅遊人士皆可利用上述四種方式記錄個人健康資訊。

IATA將在年底與英國航空(British Airways)母公司「國際航空集團」(International Airlines Group)合作，讓機長率先使用旅行通行證；預計明年第一季將發行蘋果IOS系統版本的程式，4月再推出符合安卓系統(Android)的應用程式。

目前已有部分航空公司要求國際旅客登機前接受病毒檢測，上周聯合航空(United Airline)一架從紐瓦克(Newark)飛往倫敦的班機，該公司首度要求機上所有乘客必須採檢結果全部呈現陰性才得以飛行，而該公司也為乘客提供登機前免費快篩的服務。

聯航顧客服務長殷逵斯特(Toby Enqvist)表示：「這些班機將成為最好的證明，各國政府都應該慎重考慮，全面要求旅客進行檢測。」

假設疫苗通過認證且民眾可廣泛接種的情況下，接種認證將逐漸取代陰性檢測結果，成為國際旅客必要的登機條件。

澳洲航空(Qantas)到明年已全面暫停長途國際航班，執行長喬伊斯(Alan Joyce)透露，未來開放國際航班的情況下，必須是乘客在登機前先取得疫苗接種認證。

檢測 疫苗 澳洲

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