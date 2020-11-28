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爆發疫情 紐約經文處提4點澄清 強調均守法令

記者顏嘉瑩╱紐約報導
對於日前爆料，經文處提出四點澄清。（截自谷歌地圖）
對於日前爆料，經文處提出四點澄清。（截自谷歌地圖）

駐紐約台北經濟文化辦事處26日傳出一名雇員感染新冠肺炎，有爆料者稱，副處長張俊裕曾在內部會議拒絕輪班，並表示「疫情是個人感受」；經文處27日未直接針對張俊裕在內部會議上的談話回應，不過針對外界質疑經文處的疫情因應措施，做出四點澄清，強調在疫情期間均遵守州府指令。

經文處指出，3月中旬開始就配合州府命令，採分組上班或全員居家上班措施，在復工之後，也配合相關政策，從7月6日起，恢復雇員到辦公室上班，近日疫情再起，經文處加強各項防疫、開辦領務預約服務、員工彈性上下班、設置關懷小組及落實自主健康管理等措施外，並完成人員分組分流作業準備，以便隨時配合當地政府主管機關公布的疫情資訊及防疫規範，採取因應措施。

對於20日的內部會議，經文處表示，當天由張俊裕與雇員代表舉行說明會、聽取意見，使相關措施更加完善，並開放員工提供相關資訊，以進一步決定啟動分組上班的最適當時間點，與會者多認為該做法公開透明，其中也有若干雇員的建議被採納執行。

經文處還說，有雇員確診後，已按照緊急應變計畫啟動疫調、通知與確診者有接觸史的雇員快篩檢測、安排領務預約服務民眾改期、辦公室消毒，並實施分組上班等，於27日完成各項因應措施。

經文處表示，疫情期間對風險程度的評估，主要是以政府防疫機關公布的資訊做為主要參數，另外也將雇員搭乘大眾運輸工具通勤的風險納入考量；紐約市入秋後疫情回升，目前平均確診率約為3％，地鐵等大眾運輸並未中斷，必要行業均持續運作；經文處表示，未來也持續強化各項防疫措施，以確保雇員健康、推動核心業務，盡量降低對服務民眾的影響。

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