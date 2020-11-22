民眾急著過感恩節 新冠檢測需求暴增 要等待更久

感恩佳節臨近，全美新冠疫情再度大爆發，各州都採取嚴厲的避疫防疫措施，檢測人數也明顯增加。圖為賓州全副武裝的醫務人員21日正為駕車民眾提供檢測服務。(美聯社)

華爾街日報(WSJ)報導，全國新冠肺炎確診持續攀升，許多民眾趕在感恩節返家和出遊前進行新冠檢測 ，導致美國 多數地方進行檢測與等待結果的時間都拉長。

部分民眾難以找到地點預約新冠檢測，其他人則排隊數小時繳交檢體；緊急與初級醫療公司表示，美國人爭搶進行新冠檢測，使得院方必須重新安排人力並擴大負荷能力。

緊急與初級醫療公司「碳健康」(Carbon Health)新冠檢測量比一個月前多出20%；在加州部分地區，民眾必須等三至四天才能檢測，商業實驗室平均檢測周轉時間(turnaround time)約為58小時，高於10月的48個小時。

新冠檢測需求暴增，美國確診人數也不斷飆高，驅使更多接觸染疫者的民眾尋求檢測；另一方面，有些人進行檢測，是為了在感恩節與摯愛會晤，或配合國內外部分飛航目的地強制的檢查規定，又或者是因為紐約等州允許檢測呈陰性的旅客縮短隔離時間。

初級醫療公司One Medical西部地方醫療長娜塔夏．卜燕(Natasha Bhuyan)表示，該公司重新安排人力，將原本負責體檢的職員調到新冠檢測區，以因應湧現的檢測需求。

卜燕表示，在紐約州 要等二到四天才能拿到實驗室檢測結果，不過全國多數地方則為一至二天，「大家想要負起責任進行檢測，同時我們也看到確診案例不斷上升。」

「美國實驗室公司」(Laboratory Corp. of America)20日表示一天可處理25萬份檢測劑，檢測周轉時間約一至兩天；美國最大檢測公司「奎斯特診斷公司」(Quest Diagnostics Inc.)本周表示，其檢測周轉時間不超過兩天。

衛生部助理部長吉羅爾(Brett Giroir)16日表示，全美多州新冠檢測周轉時間表現良好，現在有很多委託實驗室可供選擇，全國應善加利用。

根據衛生部統計，美國將新冠檢測送到商業實驗室的平均周轉時間現為1.92天，10月為1.68天，8月則是2.32天。

不過醫生警告，新冠檢測僅能反映檢測當下情況，民眾不該認為陰性檢測結果就表示「完全安全」；如果染疫者太早檢測可能測不出病毒，甚至可能在不知情的情況下感染他人。

公衛專家建議，民眾若在感恩節前進行新冠檢測，在得知陰性結果以及會晤他人前應該自我隔離；除了檢測，還需配合戴口罩、維持社交距離和避免共乘。