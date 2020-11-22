我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

研究：新冠病毒在低溫與高濕環境 可活長達一個月

川普陣營猛喊大選舞弊 司法部以沉默「作答」

民眾急著過感恩節 新冠檢測需求暴增 要等待更久

編譯郭宣含／綜合21日電
感恩佳節臨近，全美新冠疫情再度大爆發，各州都採取嚴厲的避疫防疫措施，檢測人數也明顯增加。圖為賓州全副武裝的醫務人員21日正為駕車民眾提供檢測服務。(美聯社)
感恩佳節臨近，全美新冠疫情再度大爆發，各州都採取嚴厲的避疫防疫措施，檢測人數也明顯增加。圖為賓州全副武裝的醫務人員21日正為駕車民眾提供檢測服務。(美聯社)

華爾街日報(WSJ)報導，全國新冠肺炎確診持續攀升，許多民眾趕在感恩節返家和出遊前進行新冠檢測，導致美國多數地方進行檢測與等待結果的時間都拉長。

部分民眾難以找到地點預約新冠檢測，其他人則排隊數小時繳交檢體；緊急與初級醫療公司表示，美國人爭搶進行新冠檢測，使得院方必須重新安排人力並擴大負荷能力。

緊急與初級醫療公司「碳健康」(Carbon Health)新冠檢測量比一個月前多出20%；在加州部分地區，民眾必須等三至四天才能檢測，商業實驗室平均檢測周轉時間(turnaround time)約為58小時，高於10月的48個小時。

新冠檢測需求暴增，美國確診人數也不斷飆高，驅使更多接觸染疫者的民眾尋求檢測；另一方面，有些人進行檢測，是為了在感恩節與摯愛會晤，或配合國內外部分飛航目的地強制的檢查規定，又或者是因為紐約等州允許檢測呈陰性的旅客縮短隔離時間。

初級醫療公司One Medical西部地方醫療長娜塔夏．卜燕(Natasha Bhuyan)表示，該公司重新安排人力，將原本負責體檢的職員調到新冠檢測區，以因應湧現的檢測需求。

卜燕表示，在紐約州要等二到四天才能拿到實驗室檢測結果，不過全國多數地方則為一至二天，「大家想要負起責任進行檢測，同時我們也看到確診案例不斷上升。」

「美國實驗室公司」(Laboratory Corp. of America)20日表示一天可處理25萬份檢測劑，檢測周轉時間約一至兩天；美國最大檢測公司「奎斯特診斷公司」(Quest Diagnostics Inc.)本周表示，其檢測周轉時間不超過兩天。

衛生部助理部長吉羅爾(Brett Giroir)16日表示，全美多州新冠檢測周轉時間表現良好，現在有很多委託實驗室可供選擇，全國應善加利用。

根據衛生部統計，美國將新冠檢測送到商業實驗室的平均周轉時間現為1.92天，10月為1.68天，8月則是2.32天。

不過醫生警告，新冠檢測僅能反映檢測當下情況，民眾不該認為陰性檢測結果就表示「完全安全」；如果染疫者太早檢測可能測不出病毒，甚至可能在不知情的情況下感染他人。

公衛專家建議，民眾若在感恩節前進行新冠檢測，在得知陰性結果以及會晤他人前應該自我隔離；除了檢測，還需配合戴口罩、維持社交距離和避免共乘。

檢測 美國 紐約州

上一則

移動炸彈？未受新冠檢測大學生 將返家過節

下一則

不甩CDC！多位共和黨籍州長 不限制感恩節聚會

延伸閱讀

日本富士按摩椅感恩節回饋60%折扣

日本富士按摩椅感恩節回饋60%折扣
大華超級市場感恩節特惠套餐隆重登場

大華超級市場感恩節特惠套餐隆重登場
假期遇上疫情升溫 感恩節仍有240萬人計畫搭機

假期遇上疫情升溫 感恩節仍有240萬人計畫搭機
移動炸彈？成千上萬未受檢大學生將返家過節

移動炸彈？成千上萬未受檢大學生將返家過節

熱門新聞

喬治亞州進行手工重新驗票後發現，有2600多張選票沒有算到。（Getty Images）

喬治亞州手動驗票 竟發現2600多張選票「沒算到」

2020-11-17 00:23
川普陣營16日突然撤銷原本於喬治亞州、威斯康辛州、賓州、密西根州質疑選票舞弊、要求法院推翻計票結果的選舉訴訟。美聯社

川普陣營突撤四州選舉訴訟

2020-11-16 15:43
郭文貴（右）與巴農（左）。取自郭文貴推特

紐時：閻麗夢受郭文貴、巴農利用 散播病毒陰謀論

2020-11-20 10:52
媒體報導，川普總統將在卸任前發布行政命令，取消出生公民權，但勢必面對法律挑戰。圖為國務卿龐培歐(台上左)上月22日在國務院主持移民入籍。(美聯社)

廢除「出生公民權」 川普要搶在下台前發布行政令

2020-11-21 18:28
川普總統仍拒大選認輸，造成交接事務嚴重遲誤，影響國政，受到越來越多的批評。(美聯社)

拒交接政權！川普阻撓百年首見 共和黨也擔憂

2020-11-17 21:53
川普總統15日在推特發文，稱白登「贏了」，外界認為這是川普鬆口承認白登勝選，不過相隔不到兩小時，川普隨即連發兩則推文，表示自己「沒承認任何事」。歐新社

川普推文「白登贏了」後火速改口 「我沒承認任何事」

2020-11-15 10:26

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
廢除「出生公民權」 川普要搶在下台前發布行政令

廢除「出生公民權」 川普要搶在下台前發布行政令
選舉法專家：川普訴訟 無法扭轉

選舉法專家：川普訴訟 無法扭轉
牽手高調表白！李亞鵬新女友曝光 神似王菲

牽手高調表白！李亞鵬新女友曝光 神似王菲
榮寵失而復得 泰國貴妃力展親民作風博好感

榮寵失而復得 泰國貴妃力展親民作風博好感
白登將公布內閣名單 楊安澤傳出任商務部長

白登將公布內閣名單 楊安澤傳出任商務部長