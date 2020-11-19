紐時：疫苗大量生產恐有難度 年底前僅少數人能施打

志願者在輝瑞藥廠實驗室接種新開發的新冠疫苗。(美聯社)

輝瑞(Pfizer)和莫德納(Moderna)新冠疫苗 初步測試結果效果達到90%以上，兩間藥廠預估明年1月前可生產4500萬劑疫苗，但僅足以供應2250萬人注射；雖然川普 總統承諾，成千上萬劑新冠疫苗最快12月可送達各州，但屆時多州可能還未準備好配送與因應人力問題。

紐約時報報導，就算聯邦監管單位迅速批准新冠疫苗，而且輝瑞和莫德納也預期能迅速供應，但僅有少部分美國人能在今年底前接種。

業界分析師與企業執行長樂觀認為，明年春季能生產數億劑新冠疫苗；不過輝瑞和莫德納初步生產疫苗時將面臨多項阻礙，包括這是他們首次大量生產數千萬劑疫苗，但技術尚未獲批准可大規模量產；與此同時，還要確保疫苗原料無虞，以及各批疫苗品質優良穩定。

「神速任務」(Operation Warp Speed)原訂目標是在今年生產3億劑疫苗，但目前遠遠不足，反映製造過程的難以預料與困難重重；生產疫苗的過程複雜而嚴謹，不僅需要無菌環境，還需精準控制溫度與濕度。

雖然川普有信心最快12月能將數千萬劑新冠疫苗送到各州，不過，政治新聞網站「Politico」訪問逾20位製藥界人士與專家以及州與地方官員後報導，受訪者普遍擔心州政府屆時恐還未準備好為民眾接種疫苗。

Politico報導，目前疫苗配送恐成問題，聯邦政府 也未建議優先接種疫苗對象，聯邦與州政府之間因技術問題起爭執，疫苗配送的資金與人力短缺，而且部分民眾拒絕接種疫苗，

全國郡市衛生官員協會(NACCHO)執行長羅莉．費曼(Lori Freeman)表示，聯邦政府大量注資疫苗研發，但卻未投資將疫苗從實驗室送到民眾手上。

志願者16日在莫德納藥廠實驗室接種新開發的新冠疫苗。(美聯社)

費曼指出，州政府需要至少84億元聘僱與訓練接種人員，確保聯邦與州政府都能取得相關電子紀錄，並舉辦衛教活動向民眾解說接種疫苗的重要性與相關資訊。

人力短缺也是一大問題，許多能注射疫苗者可能已被派去協助處理新冠疫情。

Politico報導，聯邦政府未告知州政府可能拿到多少疫苗，使州政府難以估計優先施打的醫療人員與安排後續配送。此外，近六州礙與州法和病患隱私，不願將病患資料分享給聯邦疾病防治中心(CDC)，聯邦政府可能難以追蹤需要注射第二劑疫苗的人。