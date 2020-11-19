全美360萬新冠感染者具有傳染性 但超過8成找不到源頭

研究指全美有360萬新冠感染者具有傳染性，追蹤卻又大多找不到源頭。圖為愛阿華州Waukee鎮醫務人員在一所中學外為民眾檢測。(美聯社)

哥倫比亞大學最新追蹤研究結果顯示，全美目前有約360萬名有傳染性的新冠感染者，遠超官方統計的新冠檢測呈陽性的病例數字，且根據紐約市 等地的追蹤及隔離團隊的最新數據，有超過80%的病例無法找到傳染源。

哥大傳染疾病專家薩曼(Jeffrey Shaman)說，根據其團隊的模型，估計全國有360萬人被傳染後目前仍具有傳染性，這一數字仍在以每周34%的比率增加，而該數字此前七天平均增長率為36%；不過這一數字不包括近幾天被感染的人，他們身上的病毒仍處於潛伏期內，暫時不會傳染他人。

薩曼表示，這個結果非常不好，感恩節等節假日即將來臨，只會讓感染人數繼續快速增加，很不幸的是，預計現在到年底間，會有大規模人群被傳染。

華盛頓大學健康計量評估研究中心(Institute for Health Metrics and Evaluation，簡稱IHME)的另一份模擬研究結果估計，自11月3日大選以來，美國 有約320萬人被傳染，這一數字遠高於官方通報的195萬人。

且根據IHME模型預測，在未來一個半月內，新增感染人數會繼續大幅增加，僅在該模型結果公布當天，就預計新增24萬5000人感染。

與春天第一波疫情 不同的是，秋季這波疫情不僅集中在東北部和一些大城市，疫情數字同時在49個州不斷攀升；不過與此同時，隨著治療方法的改進及醫療健保系統準備更為完善，新冠病毒的致死率有所降低。

但320萬這一數字不容小覷，該數字接近全美1%的人口，相當於全國公校教師的人數，也相當於全國卡車司機的人數。

許多地方的新冠追蹤和隔離工作進展得也並不順利，以紐約市為例，市衛生專家日前表示，全市新增病例中有10%可以追溯到從外州來到紐約的人群，另有5%到10%的病例可追溯到個別感染源及病例，但剩下80%的病例都無法追溯明確感染源。