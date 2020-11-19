假期出遊、室內聚會？ 佛奇勸民眾三思

新冠疫情 愈趨嚴重，國家過敏和傳染病研究院佛奇 (Anthony Fauci)18日敦促民眾，若計畫在假期出遊及在室內聚會務必三思。

佛奇在與「今日美國」(USA TODAY)編輯委員會會晤時表示，看來有不少家庭及朋友在家中晚餐聚會時感染新冠病毒，實在很是無辜。

他解釋，出於直覺的本能，當你與認識的人，而且他們看來沒有不適的跡象時，就會放鬆覺得很安全，十多人一起喝酒或用餐；然而由於是在室內，空氣不大流通，而且天氣寒冷，病毒更容易散播，所以這是群組暴發感染的地方。

佛奇又說，當進入寒冷天氣時，真的要對這類晚餐聚會三思而後行，因為在聚會上，很難確定在群組內的人是否安全。他表示，在開始進入假期季節時，會開始看到無辜的家庭聚會會造成感染。

他的忠告是，每個人及每個家庭都應作出風險評估。

對於在假期出遊，佛奇建議民眾應該考慮到機場及飛機上人多擠迫所出現的風險，也要考慮到是否有年老的家庭成員同行，因為這可能令他們面臨嚴重的高風險後果。

佛奇又說自己的感恩節假期計畫同樣受到疫情衝擊，他的三個成年女兒住在不同地區，她們決定今年不回家。因為若要回華盛頓探望他及母親，就不得不搭飛機。為減少風險，他與妻子已計畫在Zoom上與孩子們共進視頻感恩節晚餐。

佛奇也表示迄今未與白登 的團隊聯繫及對話。他表示當然希望能夠交流，以確保平穩過渡，尤其是在應對疫情方面，然而由於川普總統拒絕承認敗選，因此白登團隊對將他置於「折衷位置」，保持謹慎態度。

他說，雖未收到任何通知說要禁止做些甚麼，但現在是一個非常敏感時期，須盡量避開政治因素，只專注於作為公共衛生人員、醫生和科學家的角色。