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密州計票軟體出差錯！川普6千張選票全算給白登

白登為何能在喬州翻轉? 因為有她…

記者顏伶如／綜合報導
白登的喬州選情翻轉，一般認為聯邦眾議員史黛西‧艾布蘭功不可沒。圖為艾布蘭在選前為白登助選。(路透)
白登的喬州選情翻轉，一般認為聯邦眾議員史黛西‧艾布蘭功不可沒。圖為艾布蘭在選前為白登助選。(路透)

有著「磐石之州」(Keystone State)封號的賓州，20張選舉人票成為民主黨候選人白登入主白宮的踏腳石，已至少拿下253張選舉人票(美聯社、華爾街日報統計為264張)的白登已在聽牌，贏得賓州等於跨越270張選舉人票當選門檻；加上若拿下16張選舉人票的喬治亞州，白登勝選將錦上添花；而白登的喬州選情翻轉，聯邦眾議員史黛西‧艾布蘭(Stacey Abrams)被認為功不可沒。

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一度傳出是白登競選副手考量人選的艾布蘭，組織地面部隊在喬州少數族裔選民之間全力催票，穩紮穩打策略奏效，讓白登突破30年來民主黨候選人不曾贏得喬州的障礙。

大批支持者6日透過推特對艾布蘭致謝。她在推特發文指出，永遠要感謝喬治亞州聯邦眾議員路易斯(John Lewis)，她也寫道：「我滿心感動。」

隨著通訊選票陸續開出，川普原本在賓州、喬治亞州的領先優勢已被白登逆轉；對於川普來說，2016年取得勝利的賓州、喬州都必須保住，才有希望連任。相對的，白登目前在賓州，喬州、亞利桑納與內華達州皆領先，勝負已定，就差宣布而已。

民主黨支持者居多的賓州都會區及郊區，5日晚間開票白登票數迅速增加，到了6日上午時，白登在賓州已穩定超前。

白登在共和黨主政的喬治亞州翻轉選情，被稱為此次大選的一大亮點。圖為白登上月27日...
白登在共和黨主政的喬治亞州翻轉選情，被稱為此次大選的一大亮點。圖為白登上月27日前往喬州造勢時，女性支持者熱情相挺。(路透)

同樣的，喬治亞州克萊頓郡(Clayton County)缺席投票6日凌晨開始計票後，讓白登在喬州的票數統計，突然以1097票的差距超過川普。白登能在向來被認為共和黨票倉的喬州翻轉，主要來自亞特蘭大、沙瓦納(Savannah)都會區以及周邊郊區的支持者力挺。共和黨喬州黨部已經表示，準備在州內提出十多起選舉訴訟。

大選之夜的亞利桑納州開票結果，白登明顯領先川普，但到了5日晚間，雙方差距已經明顯縮小。

從5日晚間到6日清晨的漏夜開票，隨著白登票數逐漸追上並超越川普，共和黨賓州議會黨團忍不住開砲，以「無法維持總統大選順利運作」為由，要求民主黨籍賓州州務卿波克瓦(Kathy Boockvar)下台。

川普2020競選團隊總幹事摩根(Matt Morgan)6日上午發表聲明：「選舉還沒結束，以四州計票結果聲稱白登勝選是錯誤的估測。」

白登 賓州 喬州

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