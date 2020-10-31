2016沒投票的2000萬人 今年兩黨兵家必爭

民主黨總統候選人白登十分看重在上屆大選時居家的選民，鼓勵他們出門投票；圖為白登夫婦乘坐火車開展競選之旅。(Getty Images)

距選舉日不到100小時，民主黨 總統候選人白登 團隊目前特別致力於催出2012年投給該黨但2016沒有投票 的支持者，這次再出來挺白登、賀錦麗這對搭檔；而在六個選情膠著州，近2000萬2016年沒出來投票的選民，目前也是共和、民主兩黨耕耘最力的對象。

華盛頓郵報30日報導，民主黨正視這項現實：很多人2012年投給歐巴馬，但2016年沒投喜萊莉‧柯林頓，以至她敗選；如今民主黨要使盡全力，讓2020年的選情揮別2016，回到更早的年代。

今年選情激烈，讓兩黨選民更有意願出來投票，心意未定選民相形來得少，兩黨競選陣營也加倍投入心力，想找出任何還沒投但能動員的支持者。

白登陣營投注的心血有網路及電話拜票，有些地區還親自登門；其首席分析師貝卡‧席格爾(Becca Siegel)指出，因為很多信得過的白登選民已先行投票，所以競選團隊較有餘裕，過去兩周特別用心於經營沒那麼堅決支持的選民。

有大學學歷白人及其他族裔選民較可能投給白登，但2016年他們出來投票合計只有740萬人；白登陣營強調，支持者四年前不投的原因有很多種，目前大多已經克服，比如某些投票限制；另外，這次民主黨也不敢托大，掉以輕心。

華盛頓郵報另分析六大決戰州的人口及投票資訊，發現2016年沒出來投票的選民將近2000萬人，催出這些票可望左右選舉結果。

目前候選人及助選人馬不停蹄於決戰州會見支持者，另還比拚於動員較不熱情的選民。共和黨佛州主席古魯特斯(Joe Gruters)強調，這次選舉重點不在說服，而在投票率。

佛州共和黨已做到逐個點名的地步，透過個人及社群及其他手法找出可能的支持者，而淨增加20萬個登記選民。

席格爾也表示，民主黨這次用力耕耘不常投票選民的心血遠超以往；「某些最能打動的人，是以往不投票的選民。」民主黨在亞歷桑納州已動用西語廣播電台、看板、小贈品及車隊遊行等活動，鼓勵拉美裔選民登記並票投白登。