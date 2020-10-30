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染疫後首同台 梅蘭妮亞：投給川普就是投給更好的美國

記者張文馨張筠／華盛頓報導
第一夫人梅蘭妮亞29日在佛州坦帕為川普總統造勢助陣，稱讚川普的政績，並說「投給川普就是投給一個更好的美國」。(路透)
第一夫人梅蘭妮亞29日在佛州坦帕為川普總統造勢助陣，稱讚川普的政績，並說「投給川普就是投給一個更好的美國」。(路透)

川普總統29日在搖擺州佛羅里達州坦帕(Tampa)造勢，第一夫人梅蘭妮亞(Melania Trump)助陣，這是兩人在染疫康復後首度同台造勢；梅蘭妮亞稱，疫情大流行當下沒有玩弄政治的空間，稱讚川普的政績，並說「投給川普就是投給一個更好的美國。」

梅蘭妮亞還稱川普為「治安總統」(law and order president)，因川普會保護所有的美國人民。

梅蘭妮亞8月25日在共和黨全代會上，曾替川普站台競選，隨後兩人就因染疫暫停公開活動；梅蘭妮亞康復後，上周原本要和川普共赴賓州造勢，卻因身體不適取消，佛州行是兩人在染疫後首度同台造勢。

不同於川普以動輒以政治語言攻擊對手，梅蘭妮亞談論美國家庭、分享如何對抗疫情；她的演講不到10分鐘 ，支持者的尖叫聲數度打斷演說，在梅蘭妮亞演說時，川普就站在場邊微笑看著她。

梅蘭妮亞表示，當厭惡、消極與害怕等各種訊息透過媒體傳入每個人的家中，大型科技公司擁護政治審查，大家都要記住真正重要的是什麼。

「川普政府著眼未來，關心美國人民。」梅蘭妮亞說，「我們是充滿希望的美國，不是軟弱或恐懼的國家，川普不會以空白語言承諾人民，會實際推動國家前進。」

佛州疫情嚴重，梅蘭妮亞批評，有人想透過新冠疫苗玩弄政治。

梅蘭妮亞說，疫苗不是政黨議題，若有人不支持安全製造疫苗，就是不支持美國民眾的健康與安全，「在大流行當口，沒有玩弄政治的空間。」

梅蘭妮亞在台上演說，底下的支持者頭戴著紅底白字「讓美國再次偉大」的競選標語帽子，摩肩擦踵並排而坐，多數都沒戴口罩。

梅蘭妮亞 川普 美國

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