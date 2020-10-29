H-1B將取消抽籤 高薪申請者優先

政府2日起開始受理專業外籍人士工作簽證H-1B的申請，迄今申請件數已超過8.5萬的上限，而這次H-1B的核發仍由抽籤決定，並未按照一年前川普總統所宣示的變革。 UCD匯入

聯邦官員指出，為了兼顧保障美國 勞工就業以及保持美國經濟競爭力，川普政府將修改H-1B工作簽證 規定，取消原本的抽籤制，改以薪水標準代替；這項新規定已於28日晚間宣布，接下來有30天期間接受公眾討論，然後將由國土安全部正式頒布，官員希望在2022會計年度之前，每年大約8萬5000個H-1B工作簽證名額，就能改成工資較高的申請者獲得優先考量。

福斯新聞網(Fox News)報導，國土安全部決定對工作簽證規定做出引發爭議的重大改變，讓高薪外籍勞工獲得優先考慮；川普政府官員指出，這項改變對美國勞工有利。

多年來，為擁有高等技能外籍人才提供的H-1B工作簽證，曾被批評遭人濫用，科技公司為了壓低薪資成本，利用這項計畫大量引進廉價外國勞工，害美國勞工飯碗被搶走；支持現行H-1B工作簽證的人士則主張，美國國內就業市場經常出現無法填補的空缺，這項計畫剛好能夠吸引外國人才前來遞補。

一名國土安全部官員對福斯新聞網指出，川普與川普政府持續推動移民制度改革，這項新規是最新實例，在保護美國勞工的同時，讓美國經濟能夠獲利。

根據新規，H-1B工作簽證者的薪資收入將分為四級，第一級收入最低，第四級收入最高，列為第四級的申請人將獲得優先考量，若有剩餘名額則將輪到第三級申請者，以此類推。

國土安全部指出，2019會計年度核准通過的所有H-1B工作簽證當中，高達六成屬於薪資等級當中的第一級與第二級，都是低於當地年薪中位數的低薪工作。官員指出，新制上路後，未來第一級的低薪工作再也無法讓外籍人士取得H-1B工作簽證，第二級薪資的工作只有75%可能申請到H-1B工作簽證。

一名資深官員指出，根據新規，高薪外籍勞工申請H-1B工作簽證過關機會較高，唯一可能出現隨機的假設狀況，就是在簽證名額所剩不多的情況下，相同薪級的申請人彼此競爭。

國土安全部官員說，這項新規符合國會對於簽證計畫的修改目標，有助於讓美國企業在全球市場維持競爭力。