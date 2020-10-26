今年預計將有1.5億人投票 創112年來新高 5800萬人已提前投票

受到新冠疫情影響，今年提早投票人數超過2016大選，選民投票踴躍。圖為紐約市24日第一天提早投票日，曼哈頓市區大排長龍投票。(美聯社)

受到新冠疫情 擊，2020年大選投票人數，估計將創下112年來新高紀錄，1億5000萬選民投票。截至25日為止，雖距11月3日投票日仍有九天，全美已有5800萬人完成提前投票，其中最多選票是在德州投下，其次分別為加州、佛羅里達州。新冠病毒疫情讓今年大選面貌改觀，投票日之夜將與往年大不相同，實際狀況將會如何，變數雜亂，難以預料。

據估計，全美今年將有1億5000萬人參加投票，成為1908年來最高紀錄。相較起來，2016年大選全美投票人數則為1億3700萬人。

受到新冠疫情衝擊，今年大選的提早投票人數超過2016大選，選民投票踴躍。圖為佛州20日提早投票站。(美聯社)

佛羅里達大學「美國選舉計畫」(U.S. Elections Project)負責人、政治系教授麥唐諾(Michael McDonald)指出，估計全美合格選民當中，有65%將在今年大選投票。

雖然新冠病毒疫情在全國仍未消退，但各州決心提前投票的選民仍然不畏久候，在投票所外大排長龍投票，也有不少選民透過通訊投票 行使投票權。統計顯示，全美各地選務機關累計已收回3900萬張郵寄選票(mail-in ballots)。

在猶他州婦女選民23日投出郵寄選票。(美聯社)

●投票所外大排長龍 有人等十幾小時

在喬治亞州，某些選民排隊十個多小時才完成投票。俄亥俄州、維吉尼亞州也出現類似狀況。紐約州在24日開放提早投票，紐約市 的投票所外出現排隊人龍，選民等候數小時才能投票。

全美許多地區，包括攸關選舉勝負的決戰州，郵寄選票是在11月3日投票日之後才開始計票，計票過程還可能拖長，因此今年新聞媒體開票中心恐無法在投票日之夜便準確宣布選舉是川普或是白登勝出。

為因應突發狀況，包括美聯社在內的某些新聞媒體，已預先演練選舉夜的報導方式。根據歷年慣例，許多新聞媒體對於大選結果的宣布，都以美聯社為參考指標，會等到美聯社報導出爐，才會跟進播出或刊登。

美聯社資深副總裁兼執行編輯莎莉‧布茲比(Sally Buzbee)說：「我們做了非常充分的準備。我們對各種不同假設狀況都有預先排練。」

●選舉夜多快知勝負 取決於雙方選情

布茲比指出，美聯社做好萬全準備，為選舉夜可能還無法得到選舉結果，預做安排。她說：「可能會拖到隔天早晨，或隔天下午，甚至更晚。所以我們對於不同情境都有規畫。」

川普總統先前表示，希望選舉夜就能知道投票結果。

國土安全部高層官員則呼籲民眾要有耐心，選舉夜可能無法立即知道選舉勝負。布茲比說，計票結果到底多早可以出爐、多快可以宣布當選人，取決於雙方陣營的選情究竟有多接近。她說：「這是最大的影響因素。」