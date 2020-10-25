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川普「打網戰」社群媒體觸及勝白登

編譯陳韻涵／綜合24日電
大選投票日將至，川普總統24日連跑三場競選會，賣力為自己拉票。圖為川普23日在佛州退休族為主的「渡假村」向銀髮族拉票。(美聯社)
大選投票日將至，川普總統24日連跑三場競選會，賣力為自己拉票。圖為川普23日在佛州退休族為主的「渡假村」向銀髮族拉票。(美聯社)

川普總統在打連任選戰之際向大型科技業宣戰，過去幾個月來，他譴責臉書(Facebook)和推特(Twitter)試圖癱瘓大選，讓抨擊民主黨對手、前副總統白登的消息禁聲，呼籲相關單位制定規範矽谷巨擘法規；川普幾乎很少在線上保持沉默，相反的，他近幾周擴大痛批社群媒體協助白登。

臉書數據平台CrowdTangle表示，過去30天，川普的官方臉書獲得1億3000萬次回應、分享和評論，相較之下白登官網只有1800萬次。

在網路互動方面，雙方的落差更大，川普為8600萬次，白登則為1000萬次。

過去30天內，川普也在Instagram上罵白登，贏得6000萬個讚與評論，這是白登數據(3400萬)的近一倍；與此同期，川普獲得3900萬個讚與評論，白登則為1300萬次。

數據分析公司「Social Blade」稱，川普在YouTube的表現也好過白登，過去30天有2億700萬瀏覽人次，白登則為2900萬。

社群媒體表現並不是選舉成就的「代理人」，但川普陣營在臉書及YouTube表現較好的搖擺州民調領先。

然而，選民觸及數據並不表示有多少人真正點擊並瀏覽該內容，只是透露出強勁反映。

臉書表示，相關數據代表「觸及」的人數，凸顯平台熱門程度，但拒絕公開官方數字。

儘管如此，現有數據已足夠觀察川普所宣稱、在社群平台觸及方面的黨派偏見；川普真正的目的並非抱怨平台的運作本質，而是希望他能擴大在社群平台上的音量。

川普最近的部分推文包含通訊投票及新冠肺炎的錯誤資訊，還有對白登未經證實或錯誤的貪腐指控。

許多誤導貼文已被標註未經事實查核的文字來提醒讀者，或經證實錯誤而撤下，但種種措施看來仍未減少他的社群媒體觸及率。

川普的10月初確診新冠肺炎住院期間，其官方帳號在臉書及Instagram上最活躍，許多支持者湧入表達祝福與支持；在YouTube上，他本周的表現最好，推出多則譴責白登之子杭特醜聞的廣告，觸及率光是20日一天就達到近2200萬次。

美國媒體Axios引述媒體情報機構Conviva的數據報導，白登近幾日在推特上的表現，比川普出色，平均轉推及回應數較好。

白登贏川普的另一個平台是電視，尼爾森(Nielsen)民調公司表示，白登上周在「美國廣播公司」(ABC)舉辦的里民大會，觀眾比川普在「國家廣播公司」(NBC)的收看人數還多。

川普 白登 社群媒體

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