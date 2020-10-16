我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

里民大會隔空對決 白登收視率勝川普

NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口

佛州里民大會 川普：戴口罩不見得有效 避答何時檢測為陰性

記者張筠／華盛頓報導
川普總統15日下午赴北卡舉行造勢活動，現場人山人海。川普呼籲北卡選民投票支持他，「北卡贏了就等於美國贏了」。(路透)
川普總統15日下午赴北卡舉行造勢活動，現場人山人海。川普呼籲北卡選民投票支持他，「北卡贏了就等於美國贏了」。(路透)

川普總統15日晚在佛州邁阿密舉行里民大會，他表示已不記得第一場總統辯論當天是否接受新冠檢測，並迴避最近一次檢測結果為陰性的時間，並不承認戴口罩的防疫效果；面對個人稅務的質詢，川普稱自己不欠任何稅務，國稅局「待我非常糟」。

川普的里民大會由國家廣播公司新聞網(NBC)「今日秀」(Today)節目主持人賈斯禮(Savannah Guthrie)主持，而在電視轉播開始前一小時，川普還推文，稱自己將出席「假新聞NBC的里民大會」。

川普總統15日下午赴北卡舉行造勢活動，支持者戴著印有川普競選口號的口罩。(Get...
川普總統15日下午赴北卡舉行造勢活動，支持者戴著印有川普競選口號的口罩。(Getty Images)

川普表示，自己已無任何新冠症狀，且15日在北卡的造勢活動中也感覺良好；但他一再迴避賈斯禮對他最近一次檢測陰性的提問，僅表示早已「接受大量新冠檢測」，但他「不記得第一場總統辯論當天是否接受檢測。」

川普15日晚與賈斯禮保持社交距離，兩人在對話中均未戴口罩；對於戴口罩及隔離防疫一事，川普指「身為美國總統，我不可能待在地下室(隔離)」，並稱自己很難與軍警人員總是保持距離。

但當賈斯禮追問他此言論是否指他被軍人傳染新冠，川普稱「我也不知道病毒來自哪裡」，戴口罩也不一定能防止病毒傳播，「例如維吉尼亞州州長諾譚(Ralph Northam)就算戴口罩也確診。」

川普的個人稅務問題也是當晚焦點，賈斯禮質詢川普為何還不公布自己的稅務資料，川普表示「IRS待我非常糟糕，但我也正在接受審計。」

此前「紐約時報」報導指，川普有4億2100萬元貸款將在未來四年到期，必須償還，對此川普在里民大會上稱，身為一名房地產商人，我每年都報稅，「我不欠任何稅」；川普還稱「紐時」所指他只繳聯邦稅750元，「那其實是申報費(filing fee)。」

賈斯禮指川普曾在第一場總統辯論中拒絕批評「白人至上主義」(White supremacy)，川普有些激動地回應，我長年譴責「白人至上」，並回擊主持人「你們從來都不問白登是否譴責反法西斯主義運動(Antifa)」。

此外，川普將紓困法案未成形一事推責波洛西(Nancy Pelosi)，稱談判未果是「波洛西和民主黨不想出錢」，「這(疫情)不是美國民眾的錯，而是中國的錯」；而在被問到墮胎權的問題時，他則以不想影響大法官提名投票而岔開。

川普總統15日下午赴北卡舉行造勢活動，支持者戴著印有川普競選口號的口罩。(Get...
川普總統15日下午赴北卡舉行造勢活動，支持者戴著印有川普競選口號的口罩。(Getty Images)

川普 檢測 白人至上

上一則

擴大最高法院? 白登態度轉變：視情況而定

下一則

巴瑞特任命案 共和黨只花一個月 可能就過關！

延伸閱讀

川普里民大會 不認戴口罩防疫有效 「IRS待我很糟」

川普里民大會 不認戴口罩防疫有效 「IRS待我很糟」

里民大會隔空交火 白登：將癒合分裂傷口 川普：美經濟盛況空前

里民大會隔空交火 白登：將癒合分裂傷口 川普：美經濟盛況空前
權威科學刊物紛反川普／「自然」期刊背書：白登是總統大選唯一選擇

權威科學刊物紛反川普／「自然」期刊背書：白登是總統大選唯一選擇
波洛西走政治鋼索 紓困談判得不償失?

波洛西走政治鋼索 紓困談判得不償失?

熱門新聞

陸戰隊一等兵揚言槍殺華人 要中國為疫情「付出代價」

2020-10-09 19:09
川普總統染疫後第一場戶外大型造勢競選，12日傍晚在中佛州大城奧蘭多市史丹福國際機場機棚舉行。(路透)

「紐約、加州下地獄」川普佛州拉票 1天發推51次

2020-10-12 21:16
現在距11月3日美國總統大選日只剩三周，民調數據顯示，民主黨候選人白登（左）一直領先現任總統川普。但分析師指出，從股市指標來看，川普還是有可能勝選。（美聯社）

白登贏定了？分析師：近百年靈驗指標站在川普這邊

2020-10-14 05:25
紐約時報編輯委員會(The Editorial Board)16日對川普總統上台以來的施政表現發表「判決」(THE VERDICT)。(圖／截取自紐約時報網站)

紐時呼籲捍衛國家 用選票趕川普下台

2020-10-16 22:00
川普總統訂於周六在白宮出席一場公開活動，圖為他在第一場總統候選人辯論會當天攜夫人梅蘭妮亞走過白宮南草坪，並揮手向民眾致意。(Getty Images)

川普急造勢 今邀2000人到白宮…踩兩條紅線 挨批太魯莽

2020-10-10 02:30
紐約郵報爆料，指白登(左)在副總統任內，經兒子杭特(右)介紹認識烏克蘭天然氣公司Burisma高階主管，且對烏克蘭政府施壓；紐約郵報這篇報導，遭臉書以缺乏證據，限制分享。圖為白登父子一起觀賞籃球比賽。(路透)

紐郵爆白登與兒「電郵門」 臉書推特限制分享 川普開罵

2020-10-14 23:04

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紐時呼籲捍衛國家 用選票趕川普下台

紐時呼籲捍衛國家 用選票趕川普下台
克魯曼：欲知美國選後最糟情況 看威斯康辛州便知

克魯曼：欲知美國選後最糟情況 看威斯康辛州便知
舞廳破產 華人大筆學費泡湯

舞廳破產 華人大筆學費泡湯
有夠倒楣！開車上路被當成「目標」 他慘遭美軍誤殺

有夠倒楣！開車上路被當成「目標」 他慘遭美軍誤殺
NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口

NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口