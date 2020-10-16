佛州里民大會 川普：戴口罩不見得有效 避答何時檢測為陰性

川普總統15日下午赴北卡舉行造勢活動，現場人山人海。川普呼籲北卡選民投票支持他，「北卡贏了就等於美國贏了」。(路透)

川普 總統15日晚在佛州邁阿密舉行里民大會，他表示已不記得第一場總統辯論當天是否接受新冠檢測 ，並迴避最近一次檢測結果為陰性的時間，並不承認戴口罩的防疫效果；面對個人稅務的質詢，川普稱自己不欠任何稅務，國稅局「待我非常糟」。

川普的里民大會由國家廣播公司新聞網(NBC)「今日秀」(Today)節目主持人賈斯禮(Savannah Guthrie)主持，而在電視轉播開始前一小時，川普還推文，稱自己將出席「假新聞NBC的里民大會」。

川普總統15日下午赴北卡舉行造勢活動，支持者戴著印有川普競選口號的口罩。(Getty Images)

川普表示，自己已無任何新冠症狀，且15日在北卡的造勢活動中也感覺良好；但他一再迴避賈斯禮對他最近一次檢測陰性的提問，僅表示早已「接受大量新冠檢測」，但他「不記得第一場總統辯論當天是否接受檢測。」

川普15日晚與賈斯禮保持社交距離，兩人在對話中均未戴口罩；對於戴口罩及隔離防疫一事，川普指「身為美國總統，我不可能待在地下室(隔離)」，並稱自己很難與軍警人員總是保持距離。

但當賈斯禮追問他此言論是否指他被軍人傳染新冠，川普稱「我也不知道病毒來自哪裡」，戴口罩也不一定能防止病毒傳播，「例如維吉尼亞州州長諾譚(Ralph Northam)就算戴口罩也確診。」

川普的個人稅務問題也是當晚焦點，賈斯禮質詢川普為何還不公布自己的稅務資料，川普表示「IRS待我非常糟糕，但我也正在接受審計。」

此前「紐約時報」報導指，川普有4億2100萬元貸款將在未來四年到期，必須償還，對此川普在里民大會上稱，身為一名房地產商人，我每年都報稅，「我不欠任何稅」；川普還稱「紐時」所指他只繳聯邦稅750元，「那其實是申報費(filing fee)。」

賈斯禮指川普曾在第一場總統辯論中拒絕批評「白人至上 主義」(White supremacy)，川普有些激動地回應，我長年譴責「白人至上」，並回擊主持人「你們從來都不問白登是否譴責反法西斯主義運動(Antifa)」。

此外，川普將紓困法案未成形一事推責波洛西(Nancy Pelosi)，稱談判未果是「波洛西和民主黨不想出錢」，「這(疫情)不是美國民眾的錯，而是中國的錯」；而在被問到墮胎權的問題時，他則以不想影響大法官提名投票而岔開。