當隱形殺手敲門 你需要看見不一樣的胃癌治療。(pixabay.com)

每年有2萬7000名美國人被診斷患有胃癌，是全球癌症 死亡的第三大原因，亞裔更屬於胃癌的高危人群。一旦被確診為胃癌，必須盡早尋求專業醫療機構的治療服務。

世界日報與紐約長老會皇后醫院 (NYPQ)過去三年合作聯手陸續推出線上健康講座影片供讀者免費觀看。今年第三支線上講座《胃癌-機器人手術 之診斷與治療》已於本月5日在世界新聞網(worldjournal.com)及【世界e生活】YouTube官方頻道正式上線，由紐約長老會皇后醫院腫瘤 外科手術醫師，同時也是威爾康奈爾醫學 院臨床外科助理教授的鄭劍瑛 醫師(Jian Zheng, MD)擔任主講人，將透過自身的專業角度與素養，帶領廣大觀眾瞭解目前機器人手術用於胃癌的優點及機制。

以下為本期影片摘要：

胃癌是在亞洲人群中常見的癌症。在這次健康講座中，影片將討論胃癌患者的風險因素、診斷、和治療。胃癌經常被通過使用內窺鏡檢查、醫學影像和血液檢測相結合的方式診斷。一旦懷疑或確診癌症，紐約長老會皇后醫院的醫師團隊將會與胃腸病學家、介入放射科醫師、病理學家、腫瘤外科手術醫師，內科腫瘤學家和放射腫瘤學家合作，為患者制定最佳的癌症治療方案。該院會使用手術和化療相結合的方法，必要時配合使用免疫療法、靶向療法和放射療法幫助患者對抗癌症。醫生使用達芬奇機器人進行微創手術，使用小切口可以幫助患者更快、更好地康復。

欲觀看鄭醫師的健康講座影片，請至網址：bit.ly/2023nypq6，或掃描本文二維碼。觀影完畢後可同時填寫回饋問卷參加抽獎，填妥個人資訊送出後即可抽取 $25 Amazon電子禮卡，有興趣的讀者千萬別錯過。

紐約長老會皇后醫院與威爾康奈爾醫學院的普通外科醫生和專科外科醫生團隊在皇后區的法拉盛、新鮮草原、阿斯托里亞提供廣泛的門診服務。院方可為患有疝氣和闌尾炎以及其它複雜的腹部疾病患者提供專業治療，其中包括胃、肝臟、膽管、膽囊、胰腺、脾臟、小腸、大腸和肉瘤等。該院擅長於微創手術，包括腹腔鏡和機器人方法。許多手術患者當天就可以回家。如需幫助，歡迎致電718-445-0220與紐約長老會皇后醫院普通外科和專科外科醫生進行預約。欲了解更多信息，請聯繫社區健康發展部 718-670-1178。

紐約長老會皇后醫院(NYPQ)與世界日報為因應疫情，於2020年從社區實體講座改成線上健康講座，連續三年發布總計十數支涵蓋不同健康主題的影片，主題均圍繞在民眾最為關注的日常健康議題及疫情相關資訊，並針對不同的醫學科目作深入解析，獲得讀者及華人社區的廣大迴響，至今已為數以萬計的觀眾提供醫療相關資訊及諮詢管道。