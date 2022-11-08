11/8 中獎名單：富足退休第4堂課
謝謝大家參加「富足退休第4堂課」活動，中獎名單如下：
1. amazon $20 電子禮卡，6名
JAY SUNG 917-567-XXXX
Jimmy jan 917-833-XXXX
Mei hsueh jan 917-806-XXXX
Jefferson Chang 917-717-XXXX
Michael Chang 718-468-XXXX
Ling yip 646-945-XXXX
2. 電動水牙線，2名
SHIQING LIU 917-515-XXXX
Yudi Wu 646-379-XXXX
3. 烤箱，2名
Yang min 929-335-XXXX
Yang Chieh Chen 917-882-XXXX
4. 氣炸鍋，2名
Sau Lau 718-801-XXXX
SHIRLEY LIU 718-578-XXXX
主辦單位將於11/8-11/10用電子郵箱或簡訊通知中獎者，如果未在11/11前回覆者，視同放棄中獎資格，謝謝！
第4堂課影片，觀賞:
問卷答案公布：
1. 存在401(k)的其中一個好處是，領出前還不需要交稅
(1)正確
(2)不正確
答:(1)正確
2. 2022年起，50歲以上者，可以每年最多存多少401(k)?
(1)$20,500
(2)$27,000
答案:(2)$27,000
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