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11/8 中獎名單：富足退休第4堂課

活動組陳婉菱／企畫

謝謝大家參加「富足退休第4堂課」活動，中獎名單如下：

1. amazon $20 電子禮卡，6名

JAY SUNG 917-567-XXXX

Jimmy jan 917-833-XXXX

Mei hsueh jan 917-806-XXXX

Jefferson Chang 917-717-XXXX

Michael Chang 718-468-XXXX

Ling yip 646-945-XXXX

2. 電動水牙線，2名

SHIQING LIU 917-515-XXXX

Yudi Wu 646-379-XXXX

3. 烤箱，2名

Yang min 929-335-XXXX

Yang Chieh Chen 917-882-XXXX

4. 氣炸鍋，2名

Sau Lau 718-801-XXXX

SHIRLEY LIU 718-578-XXXX

主辦單位將於11/8-11/10用電子郵箱或簡訊通知中獎者，如果未在11/11前回覆者，視同放棄中獎資格，謝謝！

第4堂課影片，觀賞:

問卷答案公布：

1. 存在401(k)的其中一個好處是，領出前還不需要交稅

(1)正確

(2)不正確

答:(1)正確

2. 2022年起，50歲以上者，可以每年最多存多少401(k)?

(1)$20,500

(2)$27,000

答案:(2)$27,000

社安金 退休 福利

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