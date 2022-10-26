黎保利律師談無證移民工人及他們的合法權益

許多無證移民 都受限於語言或法律地位，因此常常被迫在這兩個地方找工作：一是俗稱的血汗工廠，二是打短工。

血汗工廠的壞名聲，是由於很多安全違法行為的報導，如電氣線路暴露、透氣性差、不安全機械。65歲的黃薛艷(Xue Yan Huang) 每週在布碌崙 的一間製衣廠工作96小時，時薪不到3元。在1996年8月29日晚上，她和其他工人被要求上下午5點到上午7點的夜班，以避開政府檢查。那天晚上，她踏到地上一張油膩的紙張，手臂骨折。她的老闆在過了4個小時後才讓其他人把她送到醫院，當被要求支付醫療帳單 時，老闆否認她在那裡工作。

短工是「一些人聚集在街角、空地或裝修材料店（如Home Depot）的停車場，或等工站，出售自己的一天、數小時的勞動或承接某項工作。」(Valenzuela and Melendez, 2003) 。這些工作大多是建築行業，包括一些骯髒或危險的任務，通常會接觸污染化學品和其他職業病危害。全國就業 法律計劃已經注意到：「短工往往分配給工人危險的任務。因此，短工工作場所的死亡和受傷的發生率較高。」(NYSTLA, 2005)

為什麼移民允許被剝削

這個問題有兩面說法，一是如果條件是如此糟糕，為什麼移民接受工作呢？對於許多人來說，由於缺乏英語技能或缺乏法律地位，他們不相信可以在美國找到其他工作。許多無證移民工人都沒有合法的居留文件，一直生活在被驅逐出境的恐懼中。他們往往能找到的，都是那些不要求他們報稅，僅支付現金的工作。在那裡他們可以繼續無證，而希望不被人覺察。不僅這些移民工人覺得可以尋求的工作有限，即使是向他們開放的工作，權利也受到嚴重損害。僱主可以利用非法驅逐出境的威脅來控制移民工人，以防止他們投訴有關安全生產條件或其他虐待情況，以及爭取自己的權利。

所有工人應有的權利

這也是移民工人的基本問題：他們缺乏教育。對於一些人，他們不明白僱主對他們進行的都是非法，並因此不追求採取法律行動。作為一個類似血汗工廠勞工的例子，許多涉及移民工人的建築意外都是報導不正確，或沒有被報導。在黎保利 律師事務所，我們也注意到發生意外時，僱主通常都會把受傷工人送院，並勸他們告訴醫生是自己跌落樓梯，或者是跟工作無關的傷害。有時僱主會承諾，如果工人隱瞞真相，就會替工人支付醫療費，但更多時沒有兌現承諾。這樣做是為了保護僱主自己，他甚至可以在日後拒絕承認跟工人有任何關係，而意外也沒有書面紀錄，日後採取法律行動將變得更加困難。

自己的權益與移民身份不相關

對於許多無證移民，甚至在意外發生後，受傷的工人都不敢或不願對僱主採取任何行動。許多人擔心他們的移民身份，以及如果他們採取行動，為他們和他們的家庭帶來的後果。但很多人不知道的是，無論他們在美國的移民身份，仍然有可用的法律選項。這是有可能，以及完全合權利嘗試要求僱主為疏忽而賠償。有數百個個案雖然沒有適當的居留法律文件，也獲巨額金錢賠償。移民身份跟人身傷害賠償無關。（紐約建築法）

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