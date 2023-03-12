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加州聖地牙哥海岸2走私船翻覆 至少8死

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聖地牙哥海岸2走私船翻覆 至少8死

記者啟鉻／洛杉磯報導
兩艘疑似走私艇朝聖地牙哥海灘靠近時，其中一艘翻覆，造成8人死亡，消防隊員今天持續搜救其他失蹤者。(美聯社)
兩艘疑似走私艇朝聖地牙哥海灘靠近時，其中一艘翻覆，造成8人死亡，消防隊員今天持續搜救其他失蹤者。(美聯社)

南加聖地牙哥海岸11日晚兩艘涉嫌走私的船隻發生翻覆，導致至少八人死亡。救援機構表示，一旦天氣狀況允許，12日晨將恢復尋找其他遇難者工作。

發生海難地點在聖地牙哥靠近Black Beach的地方，聖地牙哥消防局11日晚約11時30分接獲一名女性報警，她說與其他15人乘坐小船，已經接近海岸，但另外一艘小船翻在水裡，有人落水掙扎。

當救援人員趕到事故地點時，發現有兩艘小船翻覆，遇難者遺體漂浮在水裡，附近還有救生衣和燃料桶。有七具遺體從水中撈出，據聖地牙哥消防人員說，第八具遺體也被鎖定。找到的遺體送往聖地牙哥縣法醫處。參與這次救援行動的包括聖地牙哥縣消防局、聖地牙哥市警局、聯邦海關和邊境保護局、美國海岸警衛隊、州救生人員、聖地牙哥加州大學校區警員，以及聖地牙哥縣消防局救生員等。

據報導，海岸救生調度員利用那位女子的報警電話確定了遇難地點，位於Black Gold路以北不遠處。由於正值漲潮，救援人員不得不在齊腰高的水中涉水搜索。遇難者使用的船隻在中美洲加勒比海很常見。據聖地牙哥縣消防局說，搜索遇難者行動中還動用了兩架直升機，但天氣狀況不佳，海上霧很大影響了救援。12日晨繼續實施搜尋工作。

負責救援行動官員對媒體表示，如果天氣狀況改善，計畫增加救援人員參與尋找遇難者行動。

聖地牙哥海岸發生船難，至少八人死亡。但天氣狀況不佳，海上霧很大影響了救援。(nb...
聖地牙哥海岸發生船難，至少八人死亡。但天氣狀況不佳，海上霧很大影響了救援。(nbcsandiego.com)
偷渡客被執法人員帶走。(nbcsandiego.com)
偷渡客被執法人員帶走。(nbcsandiego.com)

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