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地產投資／布局鳳凰城房產 早鳥享豐收

記者啟鉻
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台積電斥巨資擴大投資鳳凰城。當地房地產市場日益受到投資人關注。而早在十餘年前，南...
台積電斥巨資擴大投資鳳凰城。當地房地產市場日益受到投資人關注。而早在十餘年前，南加華人投資者黃尹駿憑借敏銳投資眼光，布局投資當地房地產。(記者啟鉻╱攝影)

台灣台積電公司斥巨資擴大投資亞利桑納州鳳凰城，這座原本以退休天堂和觀光聞名的沙漠城市，正快速轉型為美國最重要的高科技製造中心之一。其房地產市場日益受投資人關注，而早在十餘年前，南加華人投資者黃尹駿(Henry Huang)憑借敏銳投資眼光，布局投資當地房地產；如今不僅房屋顯著升值，租金收入也頗豐。

黃尹駿從事房地產投資前，是股票投資者。他表示，2011年，並無台積電來鳳凰城投資建廠消息，當時全美房地產衰退嚴重，陷入60年來低谷。2011年底出現回升，他把握機遇，看好兩處房地產投資機會，一處在鳳凰城，另一處在拉斯維加斯。他傾向在鳳凰城大筆投資。黃尹駿認為，鳳凰城經濟體綜合性更高，而賭城行業相對單一，因此在賭城投資房地產，風險要高一些。他同時還看到因加州生產成本飆高，很多企業包括高科技公司遷移到鳳凰城，同時當地物流業也快速發展。

黃尹駿實地考察鳳凰城房地產市場。他表示，在2011年房市跌至谷底時，當地一棟全新的三房兩浴、室內約1500平方呎的獨立屋，售價僅約5萬美元。如今同類型的新屋市場價格，已達至少20萬美元以上。他指出，即使以目前最低的建築成本估算，每平方呎造價約57美元，一棟1500平方呎住宅的興建成本，已超過8萬5000美元，這還未包括土地成本。換言之，如今即使重新興建相同規格房屋，成本也已高於當年整棟房屋售價。

他說，對投資人而言，當年的租賃市場同樣具吸引力。黃尹駿認為，雖然房市低迷，但租屋需求依然穩定，一棟價值5萬美元的獨立屋，每月租金約可達900美元，以當時的投資成本計算，租金報酬率相當可觀。他笑說：「花5萬美元買一棟房子，每個月就能收到900美元租金，真的非常划算。」

在台積電投資建廠前，他投資的物業已經升值很大，從原來每單位5萬元升至近30萬元。台積電決定投資消息傳出後，物業繼續升值，但由於原升值空間已很大，近幾年物業繼續升值至少7至8萬元。

黃尹駿認為，鳳凰城房地產業趨勢一直在成長，而台積電投資確實為鳳凰城地區帶來長期發展潛力。他近來也注意到在台積電附近的兩個地產建案，並發現台積電周邊的房產價格小幅增長，而原鳳凰城市區的房產價格則小幅波動並略有回落，價格回落的主要原因與房源增多有關。

他並表示，由於投資的房產距離台積電廠區較遠，未能直接受惠周邊租屋需求增加。自2026年初以來，隨著鳳凰城區域住宅價格逐漸攀升至高點，租賃市場也開始降溫，尋找房客的時間已延長至一個月以上，租金漲幅明顯趨緩。

對有意投資鳳凰城地區房地產的讀者，黃尹駿建議，應將租金報酬率、房產增值潛力，以及當地未來人口成長趨勢列為重要評估因素。他表示，投資房地產不能只期待房價上漲，更應重視租金收益是否足以支撐長期持有成本。他認為，投資前應仔細計算租金收入，在扣除房屋維護、保險、地產稅及其他持有成本後，淨收益是否仍高於將資金存放銀行所能獲得的利息報酬。

他強調：「如果淨收益高於銀行利息，就代表這項投資具備一定價值；若只是寄望房價上漲，而租金收益無法支撐持有成本，投資風險就會相對提高。」

南加投資者黃尹駿在鳳凰城地區Avondale一處社區投資多棟獨立屋，用來出租。(...
南加投資者黃尹駿在鳳凰城地區Avondale一處社區投資多棟獨立屋，用來出租。(記者啟鉻╱攝影)

精華 FAQ

  • 他看到當時美國房市跌至低谷，鳳凰城經濟結構又比拉斯維加斯多元，且加州企業外移、物流發展加速，因此認為鳳凰城更具長期投資潛力。

  • 台積電設廠消息帶動市場信心，周邊房價持續上升，鳳凰城也被視為高科技製造重鎮。不過市區部分因房源增加，價格出現小幅波動與回落。

  • 他建議同時評估租金報酬率、房產增值空間與人口成長趨勢，並計算維護、保險與地稅等成本；若淨收益低於銀行利息，投資風險就會偏高。

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