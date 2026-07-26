星座運勢／7月26日至8月1日 獅子別撐面子 天蠍謹慎投資

牡羊座 3月21日~4月19日

總運指數：★★★☆☆

自信不足是導致你這一周運勢波動大的關鍵因素，別人隨便一句話都能在你的生活激起千層浪。聽取好聽的，你就能積極向上；聽取潑冷水的，則會讓你消極。

幸運色彩：玫瑰紅

速配星座：金牛座

貴人星座：天蠍座

金牛座 4月20日~5月20日

總運指數：★★☆☆☆

擬定任何計畫都不適合的一周。如果想讓自己這一周過得輕鬆一點，不妨按照自然的規律去做每一件事就好。雖然有得過且過的嫌疑，但只要你是認真對待生活就可以了。

幸運色彩：梅子青

速配星座：天秤座

貴人星座：水瓶座

雙子座 5月21日~6月21日

總運指數：★★★☆☆

你會被心血來潮的想法操控著行動。這種不計後果的方式，做出的永遠是令自己得不到好處的事情。倘若是大事，事先務必要與信賴之人商議；若是小事，吃點虧反而能讓你買點教訓。

幸運色彩：石板灰

速配星座：天蠍座

貴人星座：雙魚座

巨蟹座 6月22日~7月22日

總運指數：★★★★☆

愛情找不到退路，不要逃避自己的心，勇敢向前才是唯一的出路；工作可以有彈性，別給自己太多壓力就好；求財之路走得有些慢，放長線釣大魚才是正確方法。

幸運色彩：森林綠

速配星座：獅子座

貴人星座：摩羯座

獅子座 7月23日~8月22日

總運指數：★☆☆☆☆

本周你把自己的外在打理得很漂亮，卻容易把家庭生活淘空。不需要為了撐面子，吃一些不必要的啞巴虧。展現最真實的自己，同樣能得到別人的尊重。

幸運色彩：玉米黃

速配星座：牡羊座

貴人星座：射手座

處女座 8月23日~9月22日

總運指數：★★☆☆☆

本周你很容易有意無意地把家人當成出氣筒。原本最適合的情緒宣洩對象，最後也會因此成為你的對手。切勿因為家人對你無私，你就可以肆無忌憚。

幸運色彩：苔蘚綠

速配星座：獅子座

貴人星座：水瓶座

天秤座 9月23日~10月23日

總運指數：★★★★☆

本周工作學習、休閒娛樂的時間能得到很好的規劃，忙碌之餘也有機會享受悠閒的時光，最終可實現工作娛樂都兼顧。

幸運色彩：酸橙綠

速配星座：雙子座

貴人星座：處女座

天蠍座 10月24日~11月21日

總運指數：★★★☆☆

頗有主見的一周，在帶領團隊時盡顯魄力，管理能力表現突出；但在戀人面前則顯得有些霸道，小心感情陷入僵局；投資不可一意孤行，多聽專家建議為好。

幸運色彩：番茄紅

速配星座：天秤座

貴人星座：水瓶座

射手座 11月22日~12月20日

總運指數：★★☆☆☆

本周你會患上拖延的毛病，總是用遲到、延期、猶猶豫豫去考驗他人的耐性，往往結局不樂甚至慘痛。你需要加強時間觀念，不給自己磨蹭的理由。

幸運色彩：珍珠白

速配星座：天蠍座

貴人星座：雙魚座

摩羯座 12月21日~1月20日

總運指數：★★★★☆

情緒飽滿，可望迎接好運的到來。獲得愛情的滋潤，你的嘴角總能呈現出漂亮的弧度；工作上會遇到你喜歡的事，你能得心應手；財運平平，能省錢就是賺錢。

幸運色彩：酸橙綠

速配星座：天蠍座

貴人星座：摩羯座

水瓶座 1月21日~2月19日

總運指數：★★★★★

運勢衝高，好運連連。濃情蜜意會是你與戀人的相處狀態；工作效率也比以往要高出很多；投資有風險，用錢還應多加謹慎。

幸運色彩：鑽石藍

速配星座：處女座

貴人星座：射手座

雙魚座 2月20日~3月20日

總運指數：★★★☆☆

你很有想法，但行動力始終還是很欠缺。有一些機會將從你身邊路過，你通常還沒來得及跟它say hello，機會就已經和別人肩並肩走了。

幸運色彩：淺蓮紅

速配星座：金牛座

貴人星座：雙子座

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