養生／代糖殺精 男性吃多恐不孕

專家提醒，必須審慎考量「無糖」飲食背後的健康風險，代糖吃太多小心會不孕。（本報資料照片）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 北醫研究指出，三氯蔗糖攝取過量恐損害男性生育能力。

北醫研究指出，三氯蔗糖攝取過量恐損害男性生育能力。 重點二： 細胞與大鼠實驗顯示，精子活動下降且死亡率增加25%

細胞與大鼠實驗顯示，精子活動下降且死亡率增加25% 重點三：60公斤成人每日上限300毫克，約等於6罐含糖飲料。

不少人為了增肌減脂，會選擇喝添加代糖的無糖飲料或蛋白粉，台北醫學大學營養學院研究發現，俗稱「蔗糖素」的代糖「三氯蔗糖」，攝取過量將會損害男性的生育能力，精子數量減少25%。專家指出，以60公斤的成人為例，每天最多攝取300毫克三氯蔗糖，大約6罐含三氯蔗糖的飲料，應盡量減少攝取。

台北醫學大學保健營養學系主任夏詩閔說，標榜零熱量的代糖，普遍存在於各類產品中，而北醫大最新的研究卻發現，常使用在蛋白粉、蜜餞、低糖果汁中的代糖「三氯蔗糖」，會影響到男性的生殖系統。研究團隊是透過細胞的研究發現，三氯蔗糖會影響睪丸賽氏細胞株及萊氏細胞株，造成細胞的DNA受損，粒線體的功能下降。

在細胞的研究中，最為關鍵是三氯蔗糖會抑制睪丸的甜味接受器「T1R3」的表現，T1R3與男性荷爾蒙合成密切相關，因此T1R3表現下滑時，最終會影響精子活力下降，甚至形態異常，成為導致不孕的原因之一。

夏詩閔表示，食藥署建議每日可接受攝取量（ADI值），三氯蔗糖每人每公斤每天最高的攝取量為5毫克，以60公斤成人為例，一天攝取300毫克為限，大約是6罐含三氯蔗糖的飲料。

北醫大營養學系團隊後續執行大鼠實驗，以ADI值5毫克作為換算，大鼠的ADI值最高劑量為1毫克，實驗的餵食劑量分為四組，從0.02毫克到1毫克，結果發現餵食劑量愈高，大鼠的精子活動能力明顯下降，如果與未使用三氯蔗糖的大鼠相比，精子死亡率增加25%。

夏詩閔說，目前不只是三氯蔗糖被認為對生殖系統有所影響，其餘像是代糖「醋磺內酯鉀」也研究發現會影響女性生殖系統，而常見的代糖阿斯巴甜也有類似傷害生殖系統的研究。