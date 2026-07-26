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醫藥／血尿但如廁正常 竟罹膀胱癌

游振昇
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台灣大甲李綜合醫院泌尿科醫師黃品叡，說明婦人不菸不酒卻罹患膀胱癌。（記者游振昇／...
台灣大甲李綜合醫院泌尿科醫師黃品叡，說明婦人不菸不酒卻罹患膀胱癌。（記者游振昇／攝影）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：婦人健檢發現顯微鏡血尿，起初誤以為是腎結石。
  • 重點二：醫師依生活習慣判斷異常，進一步揪出膀胱原位癌。
  • 重點三：早期發現僅限膀胱內壁，治療後5年存活率可逾95%

台灣台中60多歲婦人血尿，原以為是腎結石，到泌尿科檢查，醫師問診得知，婦人水喝多，也沒有憋尿，上廁所也正常，不該有結石，進一步檢驗，確診她罹患膀胱癌，後續進行化療治療，還好發現早，否則可能要切除膀胱。

台灣大甲李綜合醫院泌尿科主治醫師黃品叡表示，這名患者到醫院健檢，顯微鏡驗出尿液中有血絲，但是平時尿液看不出異狀，進一步到泌尿科追蹤，一開始他認為可能是結石造成，因臨床上顯微鏡血尿，九成都是結石引起。

黃品叡詢問，得知婦人務農，開水喝得多、也沒有憋尿，生活習慣良好，不喝酒也不抽菸，推斷血尿可能有其他原因，進一步以膀胱鏡、電腦斷層檢查，發現膀胱有0.1公的腫瘤，切片化驗，確診罹患膀胱原位癌，後續進行化療。

黃品叡說，還好病情發現早，癌細胞只限於膀胱內壁，未侵犯到膀胱肌肉層或更深層組織，給予膀胱灌藥治療，5年存活率可達95%以上。

他說，膀胱癌分尿路上皮癌、鱗狀細胞癌和腺癌，尿路上皮癌臨床上最常見。膀胱癌最典型症狀便是血尿，但是早期膀胱癌沒有明顯症狀，出現明顯血尿、排尿疼痛，病情可能都趨於嚴重。

預防膀胱癌，要多攝取蔬菜水果，定期健檢，夏天更要多喝水，少喝含糖飲料，不要憋尿子。

精華 FAQ

  • 因為她是因顯微鏡血尿就醫，臨床上這類血尿約有9成與結石有關，所以醫師起初先朝結石方向評估。不過她平時排尿正常，後續檢查才發現真正原因不是結石。

  • 醫師詢問後發現她喝水多、沒有憋尿，也不抽菸不喝酒，與典型結石風險不太相符，因此安排膀胱鏡和電腦斷層檢查，最後在膀胱內找到0.1公分腫瘤，切片確診為膀胱原位癌。

  • 早期膀胱癌常沒有明顯症狀，最典型表現是血尿，若已出現明顯血尿或排尿疼痛，病情可能較嚴重。預防上應多喝水、少喝含糖飲料、多攝取蔬果、避免憋尿並定期健檢。

癌細胞 腫瘤

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