旅遊／遊虎門 尋炮台上的歷史痕跡

天外隕石「歷史印痕」。（圖作者提供）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 深中通道開通後，虎門大橋車流受影響，卻引出重遊虎門的歷史之旅。

深中通道開通後，虎門大橋車流受影響，卻引出重遊虎門的歷史之旅。 重點二： 海戰博物館以歷史印痕、半景畫與文物展示鴉片戰爭抗敵記憶。

海戰博物館以歷史印痕、半景畫與文物展示鴉片戰爭抗敵記憶。 重點三：林則徐紀念館、炮台與宗祠串起虎門的人文史跡與愛國教育。

2024年7月2日，當大巴士剛駛出深圳口岸，蔚藍的天空下一條巍峨雄偉的大橋將海和天劈開，卻把珠江東西兩岸連在了一起。同車的一位香港 女士興奮地拍照，指著前方自豪地說：「左拐彎下去就是剛開通的深中通道水底段落了，雖然只是幾分鐘路程就出水面，但它全程只需30分鐘就到中山，快了幾乎二個小時」。

「啥，我的虎門大橋呢」，我脫口而出。「有了深中通道，還有誰去擠虎門大橋？」她得意地說，全然不覺我的失落。

歷史印痕 提醒勿忘榮辱

重遊虎門，當然首選是找楊坤做前陪，他曾是林則徐紀念館和海戰博物館等的講解、導遊義工。以前他經常帶我們去澳門 回歸時啟用的海戰館，它利用光影和煙霧將激烈的戰爭展現出來，氛圍令人歎為觀止，遠勝我家鄉崖門宋元海戰館。

銀白色的海戰館就如珍珠般鑲嵌在宏偉的虎門大橋下，兩邊的副館是弧形建築設計，讓人倍感百川匯流入海的豪邁氣魄。橋兩邊的黑鐵護欄反襯著展館的高雅脫俗，內裡隱藏的燈飾卻明示著遠近聞名的古鎮燈飾城就在附近。橋下面一閃一亮的黃、金色鯉魚在追逐著、蠢蠢欲動著隨時鯉躍龍門。

海戰館如珍珠般鑲嵌在虎門大橋下。（圖作者提供）

一入門，赫然在目的是由四條大鐵鏈緊緊捆綁在博物館展廳中央的正方形巨鐵石「歷史印痕」，每一面都刻著不同的年份和相對應的歷史事件圖案。「『歷史印痕』如天外隕石撞擊大清版圖，寓意鴉片戰爭打碎的不止是清朝的帝皇統治，還強加在百姓頭上重重枷鎖，讓炎黃子孫生活在水深火熱中，所以我們更喜歡稱它天外隕石」；剛才還陽光朝氣的楊坤，此刻沉重地講解。15年前，我在虎門時還沒有這塊巨石，現在它屹立在展館正中央，就是要讓人銘記歷史、勿忘榮辱。

虎門海戰 再現抗敵事蹟

《虎門海戰》半景畫比之前更生動了，以寫實的繪畫與逼真的地面塑形造景，結合現代聲光的巧妙運用，再現了1841年2月虎門海戰的悲壯場面和軍民同仇敵愾抵抗外敵的感人事蹟；各種文物及大炮和火器的展示和對比，讓觀眾瞭解歷史的同時也更為英雄們擊掌，直面自己的不足而更要發奮圖強。令人感慨繼而血氣沸騰的是館內結束語，「歷史昭示：我們落後就要挨打。和平，需要實力呵護；正義，需要實力捍衛。」

《虎門海戰》半景畫的燈光。（圖作者提供）

館內展示的文物古蹟比以前更多、更豐富，楊坤詳細而生動地逐一為我們解說，就連我家調皮的小男孩也靜靜地聽著，難怪楊坤為此撰寫的《瓷緣》小說備受歡迎、圈粉無數。

館外泥灘在潮退時是當地人的漁獵、戲玩聖地，我們以前也在那些淤泥中摸沙蜆捉泥魚，或模仿列強搶灘弱國，縱使弄得成了泥人還是笑得前翻後仰的，滿滿的英雄感。

威遠炮台 訴說輝煌歷史

與海戰館泥灘相連的是威遠炮台沙灘，黃色的粗沙和藍色珠江水擁吻發出嘖嘖聲，像在訴說當年的輝煌歷史。

虎門大橋下的威遠炮台，仿如虎牙。（圖作者提供） 炮台鐵擋板猶如劍齒虎的獠牙。（圖作者提供）

整座炮台呈月牙形，背山面海且內有廣闊的平地迴旋，結構嚴謹而險要壯觀。炮台上高高屹立的鐵擋板猶如劍齒虎最鋒利強勁的獠牙，曾經咬著英軍侵略的步伐；此刻仰望，仍是那般霸氣的直劈蒼穹。

因爲我家鄉新會崖門宋元古戰場的歷史更悠久，所以我們站在炮台上感受一番大浪淘沙的愜意後，就爬南山上山頂靖遠炮台。放虎歸山，兒子迫不及待地箭步直衝上山頂；但崎嶇的山路，陡峭的石階則讓我們氣喘吁吁，無法一步一世界地欣賞周圍風景。

靖遠炮台 關天培浴血戰

自進入海戰館後，一直壓抑著我的是那份沉重的烽火連天的歲月、和敵我懸殊的軍備設置。靖遠炮台更令我的悲痛到了極點：1841年2月，廣東水師提督關天培坐鎮這座炮台指揮抵抗英軍侵略，最後以身殉國。繞山頂行了一圈，我挑了個大石墩坐下，仰望雄偉的虎門大橋，心境豁然開朗了。向死而生，關天培的背水一戰用生命在歷史上寫下光輝的一頁，而他的名字卻永遠活在我們心中。

鐵大炮。（圖作者提供）

虎門炮台除了靖遠炮台和威遠炮台還有沙角、大角炮台等多個炮台，但楊坤有些遺憾地說現在沙角炮台又不對外開放了。沙角炮台內有海軍部隊駐守，以前因軍事重地而遊人勿進，但我曾有幸受到了接待，在那裡盡情地暢遊之餘，並在陳連升及節馬塑像前靜靜地把虎門炮台和我家鄉的崖門炮台一一比對。

兒子對於我們所說的中國歷史人物和事件都不太感興趣，但站在巨炮邊仰望虎門大橋和珠江口岸的天際線卻讓他很入迷。

林則徐紀念館 銷煙大池

來到林則徐紀念館，楊坤剛要開講，我家小朋友好奇地說紐約唐人街的林則徐銅像比這個坐像更威猛。我剛想說這是坐看風雲變，內心卻滾熱沸騰了起來：哦，原來孩子心目中的英雄是如此的偉大；同時，我也深深被設計和建造者的智慧所折服：唐人街林則徐像是身穿官服、昂首挺胸而高高站在寸金尺土的曼哈頓東百老匯街、珍珠街等七條街道的匯合處。

林則徐廣場不遠處就是孔子銅像和孔子大廈，孔子銅像也同樣是站著立於世人面前的。

孩子對館內的事物沒興趣，卻對門外兩個銷煙大池充滿好奇。為什麼燒鴉片煙不能火燒，而是用水？幸好我和楊坤都是搞地產建築的，對著兩潭看似波瀾不驚的死水和說明標示牌，指手畫腳地講解其內在建築結構。林則徐利用化學方法將滷水石灰浸化鴉片於池中，再利用海水的潮漲潮退，連殘渣一齊沖入大海。

中國近代史是以1840年6月的第一次鴉片戰爭爆發作為開始，從此中國由封建社會走向半殖民半封建社會。所以每次來林則徐紀念館我都會見到很多小學生，這就是祖國的未來和花朵，在瞭解和尋找歷史的真相。

龍眼柱 雕刻栩栩如生

虎門是廣東省東莞市的一個鎮，威猛的名字在外，內裡有一個儒雅中庸的別名--太平。在這個林則徐銷煙愛國主義教育基地裡，除了文人墨客，更多是南來北往的商家；它還是漂亮女孩的購物天堂：黃河服裝批發城和富民時裝城等大大小小成衣、飾品和小商品應有盡有。而我，下一站要去的是龍眼村。

龍眼柱就如天安門廣場上的華表，立在太平交龍眼的路中央，所有車輛紛紛繞道而過。石柱上雕刻的龍栩栩如生，一柱擎天之勢令人歎為觀止。

龍眼柱一柱擎天。（圖作者提供）

龍眼的繁榮依舊，相對於現在的井然有序，我更鍾情於舊日的輝煌。當年龍眼村政策很好，村府出錢讓村民建房出租還貸，村民個個都是開賓士車的土豪。

張氏宗祠 張九齡後裔建

張氏宗祠，是大名鼎鼎的唐朝宰相張九齡後裔修建的，現在雖然四周高樓林立，卻更彰顯了它的巍峨壯觀的典型廣府建築風格。

張氏宗祠分前、中、後三堂，中堂前兩側雕刻的兩條纏龍石柱逼真且十分威猛；色彩明豔的臥冰求鯉等幾幅忠、孝、義典故壁畫，就是我要帶兒子到此一遊的最終目的。

宗祠集石雕、木刻、壁畫、灰塑、磚雕與瓷藝於一體，雕梁畫棟且形態逼真，綜合體現了古建築藝術的精湛和高超水平。宗祠的園林設計也別具一格，我以前最喜歡躲進清涼的假山噴泉中，享受那種超脫的、飄渺的仙境。