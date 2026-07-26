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暑期生活／食物加工中心 靠愛心運營

記者楊青
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中加州各地農場送來的桃子經過多道工序處製成桃乾，隨時準備送往非洲地區和世界各地受...
中加州各地農場送來的桃子經過多道工序處製成桃乾，隨時準備送往非洲地區和世界各地受災地區。(朱海若提供)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：食物加工中心全年運作，開放一般民眾與各地志工參與。
  • 重點二：志工只需負擔象徵費用，並享住宿三餐與多元勞動體驗。
  • 重點三：中心以嚴格衛生管理與眾人捐助，完成食物不浪費的公益目標。

「Gleanings for the Hungry」的食物加工中心全年運作，雖然不少志工來自教會，但一般民眾也可報名參加。

每逢暑假與春假，更吸引全美各地大學生、退休人士及愛心家庭前來服務，甚至一些歐洲的志願者，也不遠萬里慕名而來，有的待一、兩個星期，有人整個暑假，也有人長住一年。

「中心提供住宿與三餐，志工僅需支付象徵性費用，許多人還會另外捐款支持營運。」朱海若做五天義工，每天收費40美元。住宿分為家庭房及集體宿舍兩種。

「每天早餐從上午7時開始，工作前大家一起分享生活心得，也安排縫紉、編織等手工活動。」朱海若形容，整個中心歡聲笑語，每個人都自動自發，「沒有人監督，也沒有人偷懶，年輕人動作非常快，年長志工也都很認真」。

他觀察到，不少家庭利用暑假帶孩子一起當志工。大人負責食品加工，小朋友接受生活訓練，包括整理宿舍、打掃浴室、協助公共區域清潔，每個人都有自己的工作。

另一件讓朱海若印象深刻的，是食品加工中心嚴格的衛生管理。

一望無際的曬場，鋪滿晾曬的桃子，空氣中瀰漫濃濃果香，甜味四處飄散。「原本以為會有很多蒼蠅，結果五天下來，一隻都沒看到。」朱海若說，整個加工流程乾淨、有秩序，充分展現食品安全管理，讓所有志工都能安心工作。

更令他感動的是，這項龐大的公益事業背後，有人捐土地、有人出資興建廠房與宿舍，有運輸公司免費把外州外國捐助的農產品送到食品加工中心，再由數百志工接力完成每一道工序。

「大家心裡都有一個簡單卻共同的理念──不浪費大自然賜予的每一份食物，讓更多人因此得到幫助。」朱海若表示，從洛杉磯開車前往加工中心約三小時，是相當適合華人家庭參與的公益活動。

詳情可至官網查詢 https://gleanings.org/

志工們在曬桃。(朱海若提供)
志工們在曬桃。(朱海若提供)

來自全美各地的志工們在「Gleanings for the Hungry」食物加...
來自全美各地的志工們在「Gleanings for the Hungry」食物加工中心幫忙檢選桃子。(朱海若提供)

「Gleanings for the Hungry」食物加工中心全年開放，夏季義...
「Gleanings for the Hungry」食物加工中心全年開放，夏季義工多達600人。(朱海若提供)

精華 FAQ

  • 中心全年運作，除教會成員外也歡迎一般民眾報名；暑假與春假特別受歡迎，常吸引全美大學生、退休人士與家庭，甚至有歐洲志工遠道而來。

  • 中心提供住宿與三餐，志工僅需支付象徵性費用，例如朱海若五天義工每天40美元；住宿則分家庭房與集體宿舍，部分人還會額外捐款支持營運。

  • 他認為中心從食品加工到宿舍清潔都分工明確，孩子也能學習生活訓練；加上從洛杉磯開車約3小時可達，適合華人家庭在暑假一起投入服務。

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