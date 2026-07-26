暑期生活／當志工 我把棄果變救命糧

年近八旬的朱海若每天工作六小時，將各地農場捐助的豆子分裝打包，隨時送往非洲地區和世界各地災區。(朱海若提供）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 79歲退休工程師朱海若與家人投入暑期志工，協助加工棄果為救援糧食。

79歲退休工程師朱海若與家人投入暑期志工，協助加工棄果為救援糧食。 重點二： 他在流水線連做5天，負責桃乾與豆類包裝，體會到自己仍有能力付出。

他在流水線連做5天，負責桃乾與豆類包裝，體會到自己仍有能力付出。 重點三：Gleanings for the Hungry自1982年運作，長年把捐贈農產品送往災區與非洲。

「我退休 14年，原本以為年紀大了，很多事情都做不了，沒想到站在流水線上一做就是五天，工頭還一直提醒我：『慢一點，機器都快跟不上你的速度了。』」

今年79歲的加州 公路局(Caltrans)退休工程師朱海若，日前與太太及兒子一家人前往中加州佛萊斯諾(Fresno)附近一處名為「Gleanings for the Hungry」的食物加工中心，與來自全美及世界各地的600志工共同投入暑期志工服務，將原本可能被丟棄的水果和農作物，加工製成可長期保存的救援糧食，送往非洲及世界各地災區。朱海若說：「五天的義工之旅，最大的收穫不只是幫助別人，而是重新發現，原來自己還有能力做很多事。」

熱心公益 愈做愈起勁

家住佛萊斯諾的朱海若退休後熱心公益，長年擔任中加州農業博覽會及各類農藝交流活動的雙語志工，也因20多年來業餘經營10英畝開心果園，對農業始終保持濃厚的興趣。這次是在兒子的邀請下，首次參與食物加工中心的志工活動，而兒子已是第四次前往服務。

「本來只是想去看看，沒想到愈做愈有興趣，完全不覺得累。」他笑說，每天上午10時開工，到下午4時結束，六個小時幾乎全程站在流水線上。他負責將曬乾後仍殘留少量水分的桃乾擦拭乾淨，放入乾燥劑，再送入真空包裝機封裝，最後裝箱等待運送。桃乾裝箱工作告一段落後，他還負責將來自各地的乾豆打包，每箱11磅，隨時準備運往各地災區。

賣不出的桃 重新加工

Gleanings for the Hungry食物加工中心占地約500英畝，全年依照各地捐助的不同農產品進行加工。夏季主要處理桃子，秋季和春季則包裝各類豆類，或將各種捐助的食材製成湯料。

這個季節的桃子多來自佛萊斯諾周邊的果園。由於尺寸過大、過小、外觀不佳或成熟過度，無法進入超市販售，果農便將其捐贈給加工中心。志工們先清洗、篩選，再送到大型曬場自然風乾，之後經冷藏、防潮處理及包裝製成桃乾，可保存很長時間，成為天然的高熱量食品。

朱海若說，中心還接收來自全美各地農場、果園、超市及餐館捐助的食材。例如，俄勒岡州的農場常年大量捐贈黑豆、白豆及其他豆類，愛達荷州的農民也經常送來大批馬鈴薯，甚至遠在加拿大的一些農場，也不時大量捐助當地特色農產品，而且全部都是免費提供。

「這裡的每個人都是志願者。」朱海若表示，這座全年由志工運作的食物加工中心，自1982年成立以來，40多年持續向非洲飢荒地區及世界各地災區提供援助。義工們用雙手，將原本可能被丟進垃圾堆的食材重新加工，源源不斷地為世界各地有需要的人提供維生糧食與希望。

面積廣大的曬桃場，朱海若和來自全美和世界各地的義工們每天工作的地方。(朱海若提供)