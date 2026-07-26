封面故事／北美篇／加拿大「海天公路」 自駕必訪5景點

不列顛比奇的不列顛尼亞礦業博物館是了解當地歷史的絕佳起點。(取材自谷歌地圖)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 海天公路串聯溫哥華至利盧埃特，沿豪灣展現壯麗山海景觀。

海天公路串聯溫哥華至利盧埃特，沿豪灣展現壯麗山海景觀。 重點二： 沿線五站兼具原住民歷史、採礦遺產與戶外活動魅力。

沿線五站兼具原住民歷史、採礦遺產與戶外活動魅力。 重點三：從博物館到高山湖泊，旅程兼顧文化探索與自然自駕樂趣。

從溫哥華延伸至前採礦小鎮利盧埃特(Lillooet)，加拿大 卑詩省的「海天公路」(Sea to Sky Highway)貫穿北美最壯麗的景觀走廊之一，至今仍是當地人最喜愛的自駕路線。這條全長約160哩的路線又稱99號公路，沿著斯闊米什族(Squamish Nation)與斯托洛族(Stó:lō Nation)歷來貿易通道的古老路徑，將沿海區域與高山地帶相連。

這條公路緊沿碧綠的豪灣(Howe Sound)邊緣前行，花崗岩峭壁從海中陡然聳立，蔥鬱的山坡漸漸讓位給覆蓋著冰川 的海岸山脈峰巒。雖然風景本身已足以吸引自駕者，但更深層的歷史則展現在沿途的城鎮中，內涵遠超過眼前所及的風景。以下為漫旅雜誌(Travel+Leisure)推薦這條經典公路沿線不可錯過的五處地點。

不列顛尼亞礦業博物館(The Britannia Mine Museum)曾是大英帝國最大的銅礦之一，如今被列為國家歷史遺址。(取材自谷歌地圖)

1.不列顛比奇(Britannia Beach)

「海天公路」首個主要停靠點不列顛比奇，是1888年發現銅礦後的採礦小鎮。雖然這裡如今更像是個溫馨而充滿藝術氣息的濱海村莊，但其工業歷史依然是這段旅程中不可缺少的一部分。

不列顛尼亞礦業博物館(The Britannia Mine Museum)是了解當地歷史的絕佳起點。這片佔地10英畝的場地曾是大英帝國最大的銅礦之一，核心是高聳的3號廠，這座20層樓高的建築過去用於處理礦石，如今被列為國家歷史遺址。除了可探索陳列礦石的展廳、瀏覽歷史照片、嘗試淘金，還能搭乘小型礦車駛入隧道，重現1914年礦坑實景。

斯闊米什附近的「海天纜車」旅遊景點。(路透)

2.斯闊米什(Squamish)

斯闊米什這座曾因伐木、鐵路與港口活動而形塑的城鎮，如今已蛻變為登山客與山地自行車愛好者的戶外勝地。Stawamus Chief的花崗岩巨石聳立於豪灣之上，三座主峰更吸引眾多登山客前來，飽覽海灣壯闊全景。

斯闊米什這座曾因伐木著名。(路透)

若想以更輕鬆的方式探索，斯闊米什峽谷設有一條長達一哩、穿梭於雪松與鐵杉林間的高架木棧道，沿途觀景台可俯瞰Mamquam瀑布。接著可造訪Sp'akw'us Feather公園，這座濱水空間坐落於再開發的工業用地，透過公共藝術，展現原住民對環境的守護精神。

3.惠斯勒(Whistler)

惠斯勒擁有緊湊的商業空間，兩旁林立著咖啡館、餐廳與藝廊，做為北美最大滑雪勝地所在地，是「海天之路」沿線過夜或更長時間停留的首選。除了滑雪道與高山纜車之外，斯闊米什-利瓦特文化中心(Squamish Lil'wat Cultural Centre)突顯此地為斯闊米什族與利瓦特族共同領地的特質。建築設計融合了斯闊米什族的長屋形式與受利瓦特族啟發的坑屋結構。館內展品涵蓋雕刻獨木舟、編織禮服及傳統工具，並與當代藝術作品並列陳列。

若想從不同角度探索該地區，Audain美術館的館藏勾勒出卑詩省的藝術軌跡，涵蓋西北海岸原住民面具，到加拿大知名藝術家艾蜜莉·卡爾(Emily Carr)描繪的沿海風景畫。

4.彭伯頓(Pemberton)

沿著「海天公路」向北行駛約30分鐘，便抵達彭伯頓。此處的景觀逐漸開闊，化為一片被白雪覆蓋山峰環繞的農田，利盧埃特河蜿蜒流經田野與農地之間。儘管這片山谷長期以來以農業為主，但如今已成為戶外活動愛好者的基地。

Joffre Lakes公園以三座由冰川融水注入、呈現乳白與水藍色湖泊而聞名，是公路沿線視覺效果最震撼且最受歡迎的景點之一。沿著一條長達4.5哩、難度逐漸增加的步道前行，將可親睹森林、岩石與冰川交織而成的多變高山景觀。出發前宜先確認開放狀況，該區域偶爾會因原住民族活動或環境保育計畫而暫時關閉。

5.利盧埃特(Lillooet)

雖然許多旅客在彭伯頓便折返，但「海天公路」仍向東北延伸至利盧埃特，這段路可說是旅程的自然內陸延伸。兩地之間的車程約62哩，沿途行經被稱為「Duffey Lake Road」的壯觀路段。駛離彭伯頓的農業谷地後，路線會經過陡峭的岩壁，隨後豁然開朗，進入由Fraser河沖積而成的深邃崎嶇峽谷。

利盧埃特博物館雖規模不大，卻是了解這座小鎮在Fraser峽谷淘金熱中扮演角色的必訪之地。館內陳列的文物、照片及檔案資料，追溯了1850年代末期淘金者蜂擁而至的盛況。利盧埃特當時曾短暫發展為舊金山以北最大的聚落之一，人口高峰期約達1萬6000人。若想更深入探索，博物館可協助安排由採礦者范德沃夫(George Vanderwolf)帶領的導覽步行之旅，沿著鎮上的「Jade Walk」前行；范德沃夫是鄰近Hells Creek首座翡翠礦的主人，這條解說步道設有約30處翡翠展示，介紹了該礦石形成過程、開採方式，以及早期發現如何在該地區催生出短暫卻令人矚目的翡翠產業。