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封面故事／非洲篇／一生一次 非洲壯遊看動物遷徙

編譯周靜芝
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大遷徙是塞倫蓋蒂的年度盛事，成千上萬的角馬和斑馬穿越河流草原，帶來震撼的體驗。(...
大遷徙是塞倫蓋蒂的年度盛事，成千上萬的角馬和斑馬穿越河流草原，帶來震撼的體驗。(新華社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：多位奢華旅遊專家一致認為，非洲是最值得一生一次投入的目的地。
  • 重點二：坦尚尼亞塞倫蓋蒂以動物大遷徙與原始遼闊景觀最受推崇。
  • 重點三：波札那、肯亞與盧安達各以高端獵遊、直升機與大猩猩追蹤吸睛。

奢華，對不同的人有不同的定義。若論及旅行的大筆花費，有些人會優先考量世界級服務、無比的舒適，或是名流時尚；另一些人則嚮往在偏遠地方體驗獨特的旅程，僅是護照上的入境章，就讓這趟旅程物有所值。

漫旅(Travel+leisure)雜誌詢問六位各具品味與偏好的奢華旅遊專家，若要進行一趟花費不菲且一生僅此一次的旅程，他們會選擇何處時，得到的答案都指向同一個地方：非洲。以下是他們分享選擇非洲的理由，以及規畫行程的最佳建議。

在肯亞與坦尚尼亞的塞倫蓋蒂，看動物遷徙有如壯觀的「生命之河」。(路透)
在肯亞與坦尚尼亞的塞倫蓋蒂，看動物遷徙有如壯觀的「生命之河」。(路透)

★坦尚尼亞 動物大遷徙

1.坦尚尼亞探險公司(Tanzania Expeditions)旅遊顧問拉菲歐(Brian Raffio)將重點放在坦尚尼亞北部廣袤且野生動物豐富的塞倫蓋蒂(Serengeti)，或許不讓人意外，但他的樂趣在於細節之中。拉菲歐說，塞倫蓋蒂與眾不同的不僅是野生動物，更在其遼闊的原野，以及置身於完全未經開發之地的感受；開車數小時，眼前只有綿延的平原與自由奔跑的動物，沒有圍欄、沒有人群，只有大自然依其規律運行。這種感覺並非刻意安排，而這正是它如此令人震撼的原因。

拉菲歐指出，大遷徙是塞倫蓋蒂的年度盛事，成千上萬的角馬穿越河流，帶來難以預測且震撼的體驗；但他表示，即使在非遷徙期間，塞倫蓋蒂依然魅力不減，因為像大型貓科動物這樣的生物，在這裡並非罕見，而是日常景觀的一部分。

長頸鹿在波札那的喬貝國家公園漫步。(美聯社)
長頸鹿在波札那的喬貝國家公園漫步。(美聯社)

在波札那的的喬貝國家公園，幾頭大象在河邊戲水。(美聯社)
在波札那的的喬貝國家公園，幾頭大象在河邊戲水。(美聯社)

★波札那 高端獵遊

2.廷巴克圖(Timbuktu)旅行社執行長普林斯(Johnny Prince)，將波札那的歐卡萬哥三角洲(Okavango Delta)列為他在非洲的首選之地，並稱這裡是定義高端獵遊的典範。

普林斯說，三角洲本身採用一種獨特的旅遊模式：低度影響、高價值。限制遊客數量，特定經營區域廣闊，營地規模小且間距寬闊；營造出非凡的獨特體驗，遊客在獵遊之旅中，可能數小時都見不到其他車輛。

位於Moremi野生動物保護區中心的Mombo營地，被視為非洲最頂級的獵遊旅館之一。普林斯將該地區形容為「豐饒之地」，在每次巡遊中，皆能輕易目睹獅子、花豹、大象及大群水牛。

★尚比亞 終極奢華之選

3.Archipelagos旅行社負責人柯倫(Jennifer Curran)同意普林斯的選擇，她將波札那與尚比亞都列為「終極奢華之選」，但她指出，唯有合適的營地與嚮導，才能將非洲獵遊之旅從一次精彩的旅程，升級為真正一生僅有一次的體驗。

獵遊之旅也有從空中俯瞰肯亞北部，飛越滿是火鶴的湖泊。(路透)
獵遊之旅也有從空中俯瞰肯亞北部，飛越滿是火鶴的湖泊。(路透)

★肯亞 直升機觀火鶴

4.獵遊之旅並非僅限於地面，Stanley Safaris創辦人史丹利(Shaun Stanley)推薦從空中俯瞰肯亞北部，這是一趟全天私人直升機之旅，從萊基皮亞(Laikipia)的度假村出發，降落在圖爾卡納湖(Lake Turkana)畔。

史丹利說，在這趟旅程中，可以在火山口邊緣停下來喝杯咖啡，低空飛越山谷與瀑布，停在河邊游泳用餐，並飛越滿是火鶴的湖泊。旅客可隨時停下來，探索或跳進火山池游泳，直到最後抵達圖爾卡納湖畔。對於熱愛冒險者，他建議在湖中島上露宿一晚，體驗滿天星斗下、周遭無人打擾的情境。

美國著名的女性靈長類動物學家戴安·佛西所成立的大猩猩基金會提供的在剛果民主共和國...
美國著名的女性靈長類動物學家戴安·佛西所成立的大猩猩基金會提供的在剛果民主共和國一處國家公園內，一隻銀背大猩猩與一隻幼年格勞爾大猩猩。(美聯社)

★盧安達 追尋大猩猩

5.Rise Lux旅行社顧問里弗斯(Kelly Rivers)則表示，在盧安達高山與大猩猩的相遇，很可能徹底改變你的人生。她曾在2025年6月帶著五位家庭旅客有過這樣的旅程。她說，大猩猩是溫柔巨人，他們見到美國著名的女性靈長類動物學家戴安·佛西(Dian Fossey)所研究大猩猩群體的後裔。

里弗斯指出，前往大猩猩棲息地的徒步路程約一個半小時，對大多數人來說都能勝任，不過她建議雇用一名挑夫，不僅是為了協助，更有助當地社區維持生計，費用僅20至30美元。

★大猩猩之旅 全球最貴

6.若想體驗最好的盧安達大猩猩追蹤之旅，旅遊網站ASmallWorld執行長理查森(Zain Richardson)力推位於火山國家公園邊緣的Singita Kwitonda。他表示，在火山國家公園追蹤大猩猩是全球最昂貴的旅遊活動之一，不僅人數有限，價格也十分高昂。

精華 FAQ

  • 專家認為非洲兼具獨特性、稀有體驗與高度原始感，能帶來金錢難以複製的回憶。無論是動物遷徙、頂級獵遊或大猩猩追蹤，都讓旅程充滿震撼。

  • 塞倫蓋蒂最迷人之處不只在野生動物豐富，更在於廣袤草原與未經開發的原始氛圍。即使不是遷徙季，也常可見大型貓科動物，景象仍極具吸引力。

  • 盧安達火山國家公園的大猩猩追蹤名額有限、費用高昂，但能近距離接觸溫柔巨人般的大猩猩，常被旅客視為改變人生的體驗，也能支持當地社區。

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