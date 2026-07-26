封面故事／非洲篇／一生一次 非洲壯遊看動物遷徙
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奢華，對不同的人有不同的定義。若論及旅行的大筆花費，有些人會優先考量世界級服務、無比的舒適，或是名流時尚；另一些人則嚮往在偏遠地方體驗獨特的旅程，僅是護照上的入境章，就讓這趟旅程物有所值。
漫旅(Travel+leisure)雜誌詢問六位各具品味與偏好的奢華旅遊專家，若要進行一趟花費不菲且一生僅此一次的旅程，他們會選擇何處時，得到的答案都指向同一個地方：非洲。以下是他們分享選擇非洲的理由，以及規畫行程的最佳建議。
★坦尚尼亞 動物大遷徙
1.坦尚尼亞探險公司(Tanzania Expeditions)旅遊顧問拉菲歐(Brian Raffio)將重點放在坦尚尼亞北部廣袤且野生動物豐富的塞倫蓋蒂(Serengeti)，或許不讓人意外，但他的樂趣在於細節之中。拉菲歐說，塞倫蓋蒂與眾不同的不僅是野生動物，更在其遼闊的原野，以及置身於完全未經開發之地的感受；開車數小時，眼前只有綿延的平原與自由奔跑的動物，沒有圍欄、沒有人群，只有大自然依其規律運行。這種感覺並非刻意安排，而這正是它如此令人震撼的原因。
拉菲歐指出，大遷徙是塞倫蓋蒂的年度盛事，成千上萬的角馬穿越河流，帶來難以預測且震撼的體驗；但他表示，即使在非遷徙期間，塞倫蓋蒂依然魅力不減，因為像大型貓科動物這樣的生物，在這裡並非罕見，而是日常景觀的一部分。
★波札那 高端獵遊
2.廷巴克圖(Timbuktu)旅行社執行長普林斯(Johnny Prince)，將波札那的歐卡萬哥三角洲(Okavango Delta)列為他在非洲的首選之地，並稱這裡是定義高端獵遊的典範。
普林斯說，三角洲本身採用一種獨特的旅遊模式：低度影響、高價值。限制遊客數量，特定經營區域廣闊，營地規模小且間距寬闊；營造出非凡的獨特體驗，遊客在獵遊之旅中，可能數小時都見不到其他車輛。
位於Moremi野生動物保護區中心的Mombo營地，被視為非洲最頂級的獵遊旅館之一。普林斯將該地區形容為「豐饒之地」，在每次巡遊中，皆能輕易目睹獅子、花豹、大象及大群水牛。
★尚比亞 終極奢華之選
3.Archipelagos旅行社負責人柯倫(Jennifer Curran)同意普林斯的選擇，她將波札那與尚比亞都列為「終極奢華之選」，但她指出，唯有合適的營地與嚮導，才能將非洲獵遊之旅從一次精彩的旅程，升級為真正一生僅有一次的體驗。
★肯亞 直升機觀火鶴
4.獵遊之旅並非僅限於地面，Stanley Safaris創辦人史丹利(Shaun Stanley)推薦從空中俯瞰肯亞北部，這是一趟全天私人直升機之旅，從萊基皮亞(Laikipia)的度假村出發，降落在圖爾卡納湖(Lake Turkana)畔。
史丹利說，在這趟旅程中，可以在火山口邊緣停下來喝杯咖啡，低空飛越山谷與瀑布，停在河邊游泳用餐，並飛越滿是火鶴的湖泊。旅客可隨時停下來，探索或跳進火山池游泳，直到最後抵達圖爾卡納湖畔。對於熱愛冒險者，他建議在湖中島上露宿一晚，體驗滿天星斗下、周遭無人打擾的情境。
★盧安達 追尋大猩猩
5.Rise Lux旅行社顧問里弗斯(Kelly Rivers)則表示，在盧安達高山與大猩猩的相遇，很可能徹底改變你的人生。她曾在2025年6月帶著五位家庭旅客有過這樣的旅程。她說，大猩猩是溫柔巨人，他們見到美國著名的女性靈長類動物學家戴安·佛西(Dian Fossey)所研究大猩猩群體的後裔。
里弗斯指出，前往大猩猩棲息地的徒步路程約一個半小時，對大多數人來說都能勝任，不過她建議雇用一名挑夫，不僅是為了協助，更有助當地社區維持生計，費用僅20至30美元。
★大猩猩之旅 全球最貴
6.若想體驗最好的盧安達大猩猩追蹤之旅，旅遊網站ASmallWorld執行長理查森(Zain Richardson)力推位於火山國家公園邊緣的Singita Kwitonda。他表示，在火山國家公園追蹤大猩猩是全球最昂貴的旅遊活動之一，不僅人數有限，價格也十分高昂。
專家認為非洲兼具獨特性、稀有體驗與高度原始感，能帶來金錢難以複製的回憶。無論是動物遷徙、頂級獵遊或大猩猩追蹤，都讓旅程充滿震撼。 塞倫蓋蒂最迷人之處不只在野生動物豐富，更在於廣袤草原與未經開發的原始氛圍。即使不是遷徙季，也常可見大型貓科動物，景象仍極具吸引力。 盧安達火山國家公園的大猩猩追蹤名額有限、費用高昂，但能近距離接觸溫柔巨人般的大猩猩，常被旅客視為改變人生的體驗，也能支持當地社區。
精華 FAQ
專家認為非洲兼具獨特性、稀有體驗與高度原始感，能帶來金錢難以複製的回憶。無論是動物遷徙、頂級獵遊或大猩猩追蹤，都讓旅程充滿震撼。
塞倫蓋蒂最迷人之處不只在野生動物豐富，更在於廣袤草原與未經開發的原始氛圍。即使不是遷徙季，也常可見大型貓科動物，景象仍極具吸引力。
盧安達火山國家公園的大猩猩追蹤名額有限、費用高昂，但能近距離接觸溫柔巨人般的大猩猩，常被旅客視為改變人生的體驗，也能支持當地社區。
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