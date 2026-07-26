封面故事／北美篇／加國10國家公園 今夏免門票

加拿大艾伯塔省賈斯珀國家公園裡，一隻加拿大馬鹿穿過黃頭公路。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 加拿大今夏6月19日至9月7日多數國家公園免門票。

加拿大今夏6月19日至9月7日多數國家公園免門票。 重點二： 賈斯珀、班夫與沃特頓湖列為最值得造訪景點。

賈斯珀、班夫與沃特頓湖列為最值得造訪景點。 重點三：住宿與露營可享25%折扣，但名額先到先得。

加拿大 境內擁有眾多令人讚嘆的冰川湖泊、全球規模最大的暗空保護區之一，以及雄偉的峽灣，值得探訪的絕美國家公園多不勝數；今年夏天，這個美國的北方鄰國將開放免費入園供遊客探索。

這段期間去 最划算

根據加拿大政府公告，6月19日至9月7日期間，凡造訪由加拿大國家公園管理局(Parks Canada)管理的國家歷史遺址、國家公園及國家海洋保護區的旅客，均可免去所有入園費用，意即無需購買入園證或門票。

漫旅(Travel + Leisure)雜誌報導，這項優惠適用於如亞伯達省的賈斯珀(Jasper)國家公園等熱門景點；根據加拿大旅遊業者Journeyscape的一份報告，該公園被評為在這項優惠期間最值得造訪的國家公園。

在班夫國家公園裡，一名遊客在弓湖附近漫步。(美聯社)

賈斯珀是加拿大落磯山脈最大的國家公園，同時也是全球第二大暗空保護區，擁有龐大的步道系統，遊客有機會在此觀賞到黑熊、灰熊、大角羊、山羊等野生動物。報告指出，該公園極受歡迎，在社群平台Instagram上已被拍攝或標註超過350萬次。

班夫(Banff)國家公園以相同數量的Instagram貼文與標註數位居第二。這座以寧靜祥和著稱的公園，是被列入聯合國教科文組織世界遺產 的加拿大落磯山脈公園群的一部分。

排名第三的是亞伯達省的沃特頓湖(Waterton Lakes)國家公園，該公園與美國的冰川(Glacier)國家公園接壤，提供健行與划獨木舟等絕佳的戶外活動機會。

Journeyscape指出，在制定此一名單時，綜合考量了各公園的遊客量、Google評論分數、動植物多樣性以及總面積。

在班夫國家公園裡，遊客在弓湖畔附近漫步。(美聯社)

今夏除了免費入園外，旅客還能享有住宿與露營費用25%的折扣。加拿大國家公園局建議遊客仔細規畫行程，因為住宿折扣採先到先得方式，此折扣不適用於柴火等物或停車費。

有意探索美國各地國家公園的旅客，今夏及秋季亦可享受數個免門票入園日，包括6月14日「國旗日」、7月3日至5日「國慶日周末」、8月25日「國家公園管理局成立110周年紀念日」，以及9月17日「憲法日」。

Journeyscape評選出今夏加拿大最宜造訪的國家公園名單：

1.亞伯達省-賈斯珀國家公園

2.亞伯達省-班夫國家公園

3.亞伯達省-沃特頓湖國家公園

4.紐芬蘭-拉布拉多省-格羅斯莫恩(Gros Morne)國家公園

5.英屬哥倫比亞省-優鶴(Yoho)國家公園

6.英屬哥倫比亞省-庫特尼(Kootenay)國家公園

7.安大略省-布魯斯半島(Bruce Peninsula)國家公園

8.新布倫瑞克省-芬迪(Fundy)國家公園

9.新斯科舍省-布雷頓角高地(Cape Breton Highlands )國家公園

10.愛德華王子島省-愛德華王子島(Prince Edward Island)國家公園

在加拿大紐芬蘭與拉布拉多省的格羅斯莫恩(Gros Morne)國家公園，遊客們用手機拍攝聖勞倫斯灣的景色。(美聯社)