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封面故事／北美篇／加國10國家公園 今夏免門票

編譯周靜芝
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加拿大艾伯塔省賈斯珀國家公園裡，一隻加拿大馬鹿穿過黃頭公路。(路透)
加拿大艾伯塔省賈斯珀國家公園裡，一隻加拿大馬鹿穿過黃頭公路。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：加拿大今夏6月19日至9月7日多數國家公園免門票。
  • 重點二：賈斯珀、班夫與沃特頓湖列為最值得造訪景點。
  • 重點三：住宿與露營可享25%折扣，但名額先到先得。

加拿大境內擁有眾多令人讚嘆的冰川湖泊、全球規模最大的暗空保護區之一，以及雄偉的峽灣，值得探訪的絕美國家公園多不勝數；今年夏天，這個美國的北方鄰國將開放免費入園供遊客探索。

這段期間去 最划算

根據加拿大政府公告，6月19日至9月7日期間，凡造訪由加拿大國家公園管理局(Parks Canada)管理的國家歷史遺址、國家公園及國家海洋保護區的旅客，均可免去所有入園費用，意即無需購買入園證或門票。

漫旅(Travel + Leisure)雜誌報導，這項優惠適用於如亞伯達省的賈斯珀(Jasper)國家公園等熱門景點；根據加拿大旅遊業者Journeyscape的一份報告，該公園被評為在這項優惠期間最值得造訪的國家公園。

在班夫國家公園裡，一名遊客在弓湖附近漫步。(美聯社)
在班夫國家公園裡，一名遊客在弓湖附近漫步。(美聯社)

賈斯珀是加拿大落磯山脈最大的國家公園，同時也是全球第二大暗空保護區，擁有龐大的步道系統，遊客有機會在此觀賞到黑熊、灰熊、大角羊、山羊等野生動物。報告指出，該公園極受歡迎，在社群平台Instagram上已被拍攝或標註超過350萬次。

班夫(Banff)國家公園以相同數量的Instagram貼文與標註數位居第二。這座以寧靜祥和著稱的公園，是被列入聯合國教科文組織世界遺產的加拿大落磯山脈公園群的一部分。

排名第三的是亞伯達省的沃特頓湖(Waterton Lakes)國家公園，該公園與美國的冰川(Glacier)國家公園接壤，提供健行與划獨木舟等絕佳的戶外活動機會。

Journeyscape指出，在制定此一名單時，綜合考量了各公園的遊客量、Google評論分數、動植物多樣性以及總面積。

在班夫國家公園裡，遊客在弓湖畔附近漫步。(美聯社)
在班夫國家公園裡，遊客在弓湖畔附近漫步。(美聯社)

今夏除了免費入園外，旅客還能享有住宿與露營費用25%的折扣。加拿大國家公園局建議遊客仔細規畫行程，因為住宿折扣採先到先得方式，此折扣不適用於柴火等物或停車費。

有意探索美國各地國家公園的旅客，今夏及秋季亦可享受數個免門票入園日，包括6月14日「國旗日」、7月3日至5日「國慶日周末」、8月25日「國家公園管理局成立110周年紀念日」，以及9月17日「憲法日」。

Journeyscape評選出今夏加拿大最宜造訪的國家公園名單：

1.亞伯達省-賈斯珀國家公園

2.亞伯達省-班夫國家公園

3.亞伯達省-沃特頓湖國家公園

4.紐芬蘭-拉布拉多省-格羅斯莫恩(Gros Morne)國家公園

5.英屬哥倫比亞省-優鶴(Yoho)國家公園

6.英屬哥倫比亞省-庫特尼(Kootenay)國家公園

7.安大略省-布魯斯半島(Bruce Peninsula)國家公園

8.新布倫瑞克省-芬迪(Fundy)國家公園

9.新斯科舍省-布雷頓角高地(Cape Breton Highlands )國家公園

10.愛德華王子島省-愛德華王子島(Prince Edward Island)國家公園

在加拿大紐芬蘭與拉布拉多省的格羅斯莫恩(Gros Morne)國家公園，遊客們用...
在加拿大紐芬蘭與拉布拉多省的格羅斯莫恩(Gros Morne)國家公園，遊客們用手機拍攝聖勞倫斯灣的景色。(美聯社)

精華 FAQ

  • 根據加拿大政府公告，優惠期間為6月19日至9月7日。凡造訪加拿大國家公園管理局管理的國家歷史遺址、國家公園及國家海洋保護區，都可免除入園費用。

  • Journeyscape評選前三名依序為亞伯達省的賈斯珀、班夫與沃特頓湖國家公園。它們分別以廣闊山景、世界遺產地位與接壤美國冰川公園等特色吸引遊客。

  • 今夏旅客還可享有住宿與露營費用25%的折扣，但相關優惠採先到先得，且不適用於柴火等物品或停車費。加拿大國家公園局也提醒遊客提早規畫行程。

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