料理功夫／氣炸鍋乾煸四季豆和茄子

成品照

外出用餐，乾煸四季豆加茄子是點菜率頗高的一道菜。因為平日在家料理需要大量「過油」，才能達到表面微焦、表皮起皺的效果，但是朋友傳授的氣炸鍋作法零失敗、零油煙，非常值得一試。

材料：四季豆、茄子、胡蘿蔔（配色用，可省略）、蒜頭數瓣。

調味料：鹽。

作法：

1.四季豆洗淨、去掉蒂頭；茄子對切再切段；胡蘿蔔切絲；蒜頭切片。

2.將上述材料放入平底鍋，加入少許橄欖油和鹽攪拌均勻。

3.氣炸鍋設定375°F（約190°C），氣炸8至10分鐘，中間可打開略微翻拌，直到乾煸，即可取出盛盤。

小叮嚀：一般食材放入氣炸鍋前，先在平底鍋攪拌一下，比較能均勻入味。

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