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世界盃／41歲C羅迎本土謝幕戰？ 葡萄牙主帥：他心中只有世足賽

記者劉肇育／即時報導
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41歲傳奇球星C羅。(歐新社)
41歲傳奇球星C羅。(歐新社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：C羅迎來第六度世足之旅，目標直指生涯首座大力神盃。
  • 重點二：葡萄牙主帥馬丁尼茲表示，C羅目前只專注於世足賽。
  • 重點三：對奈及利亞熱身賽將大幅輪替，讓新秀與邊緣球員上場。

2026年世足賽開踢在即，葡萄牙國家隊即將迎來對陣奈及利亞的最後一場本土熱身賽，外界紛紛猜測這是否會是41歲傳奇球星C羅（Cristiano Ronaldo）在祖國土地上的國家隊「最後一舞」，不過葡萄牙主帥馬丁尼茲（Roberto Martinez）在受訪時直言，這位國家隊隊長目前根本沒有心思去思考退役或告別的議題，眼中只有即將到來的世足賽。

生涯已寫下男子國家隊史上最多出場（227場）與最多進球（143球）神話的C羅，今年將寫下歷史，破天荒第六度征戰世足賽，全力衝擊他傳奇生涯中唯一缺少的大力神盃。對於外界對C羅本土謝幕戰的煽情渲染，馬丁尼茲淡淡表示，全隊上下包含C羅在內，目前都百分之百專注於當下。

「我們的隊長在任何事情上都是榜樣，他一天24小時都在為國家隊全力以赴。」馬丁尼茲強調，未來充滿變數與傷病風險，因此球員們不會去預想遙不可及的未來，「他的唯一目標就是透過每一天的訓練，讓自己明天變得更好，展現身披這件國家隊戰袍的驕傲。」

這場在萊里亞舉行的熱身賽，將是葡萄牙進軍世足賽前的期末考。馬丁尼茲透露，此役預計會進行大幅度的輪替，讓更多邊緣球員或首度入選的新秀尋找比賽節奏，確保所有人在登上飛往世足賽的飛機前，都處於最佳的作戰狀態，「對於我們隊中的五、六名球員來說，這將是他們的國家隊首秀。我們仍然關注球員的個人表現，並儘可能給那些需要上場時間的球員機會。我們的首要任務是讓球員們做好世足賽的準備，順利登上飛往葡萄牙的飛機。」

精華 FAQ

  • 因為這是葡萄牙在本土的最後一場熱身賽，外界猜測41歲的C羅是否會在祖國土地上完成國家隊謝幕。

  • 他認為C羅目前完全沒有思考退役或告別，重心只放在世足賽與每天訓練，展現身披國家隊戰袍的責任感。

  • 馬丁尼茲表示球隊會大幅輪替，讓邊緣球員與新秀累積比賽節奏，並讓五、六名可能首秀的球員適應國家隊節奏。

C羅 世界盃 葡萄牙

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