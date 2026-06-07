美加墨世界盃H組巡禮：西班牙真正的考驗從淘汰賽開始

西班牙隊被視為奪冠熱門之一。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 西班牙攜歐錦賽冠軍之勢出征，控球與攻擊性兼具且陣容深度充足。

西班牙攜歐錦賽冠軍之勢出征，控球與攻擊性兼具且陣容深度充足。 重點二： 球隊真正考驗在淘汰賽，若早遇強敵阿根廷，心理壓力將大增。

球隊真正考驗在淘汰賽，若早遇強敵阿根廷，心理壓力將大增。 重點三：H組對手烏拉圭具威脅但實力下滑，沙烏地與維德角多半難阻西班牙。

攜歐錦賽的王冠踏上美加墨世界盃 征程，西班牙隊被視為奪冠熱門之一，甚至在一些人的預測裡，「之一」二字都略顯多餘。的確，人員儲備厚實、技戰術成熟的西班牙隊有充足的理由繼2010年後再奪世界盃。在本屆世界盃擴軍至48隊的大背景下，「鬥牛士軍團」從小組出線只算是第一步，他們真正的考驗將從淘汰賽開始。

在連續多屆洲際大賽的蟄伏後，兩年前的歐錦賽見證了西班牙隊「新一代」的崛起，球隊奪冠捧紅了亞馬爾、威廉斯等一群新秀，中場羅德里也在當年獲得金球獎 ，自2024年3月開始，西班牙隊從未在常規時間裡輸球，這也體現了這支球隊的穩定性。

在主教練德拉富恩特選定的26人大名單裡，西甲豪門皇家馬德里隊無人入選是最大的新聞，但也沒有特別讓人意外的落選者。本賽季西甲冠軍巴塞隆納隊有八人獲得徵召，其中超過半數有望躋身主力陣容，這意味著更高的默契度。

在德拉富恩特的調教下，這支西班牙隊依然以控球為主，但更具攻擊性。前鋒奧亞薩瓦爾雖然算不上是一位超級射手，但他總能把「進球運」帶到國家隊，而且其身後的亞馬爾、托雷斯都有單兵破局的能力，然而亞馬爾自今年4月下旬就高掛免戰牌，狀態成疑。威廉斯、羅德里、以及可以客串前鋒的梅里諾在過去的賽季裡都因傷出勤率不高，傷病是目前球隊最大的隱患。

本屆世界盃，西班牙隊和烏拉圭、沙烏地阿拉伯阿拉伯和維德角隊同處H組。巧合的是，當年南非世界盃，西班牙隊同樣被分在H組，首戰爆冷不敵瑞士隊的他們隨後一路高歌猛進，奪得隊史世界盃首冠。

小組賽首戰對陣「新軍」維德角隊，西班牙隊告負甚至戰平都只有理論上的可能。次戰沙烏地阿拉伯隊、末戰烏拉圭隊，由易到難的賽程也給予了德拉富恩特充足的試錯空間。

鎖定小組頭名對於西班牙隊不是難事，但進入淘汰賽意味著難度升級，何況足球的偶然性為淘汰賽形勢增加了太多不確定性。即便西班牙隊鎖定小組第一，但如果阿根廷隊有所閃失位居J組次席，這意味著世界排名前兩位的球隊將在1/16決賽中相遇。過往三屆世界盃，西班牙隊最好的成績也就是16強，甚至在2014年身為衛冕冠軍的他們沒能小組出線。過往成績加上「大熱必死」的魔咒，進入淘汰賽後的西班牙隊還需過心理關。

烏拉圭隊是本組唯一可能給西班牙隊造成實質威脅的球隊，可隨著蘇亞雷斯、卡瓦尼的離開，烏拉圭隊鋒線實力下滑是不爭的事實。巴爾韋德是目前隊中的領軍人物，綽號「遊隼」的他在皇馬進可攻退可守，上賽季歐冠聯賽中面對曼城上演的「帽子戲法」技驚四座。雖說進攻火力不比當年，但有烏加特、阿勞霍、希門尼斯等防守悍將的坐鎮，烏拉圭隊仍是難啃的「骨頭」。

2022年卡達世界盃，沙烏地阿拉伯隊首戰擊敗阿根廷隊，爆出當屆比賽最大冷門。本屆世界盃，比起期望在西班牙隊身上「復刻奇蹟」，沙烏地阿拉伯隊更現實的目標是爭取入圍「8個成績最好的小組第三」，晉級淘汰賽。

沙烏地阿拉伯隊球員大部分來自本國聯賽，據統計沙烏地阿拉伯聯賽為世界盃貢獻的參賽球員數量僅次於歐洲五大聯賽。可大量高水準外援的湧入壓縮了本土球員的出場時間，這種現象持續已久，球隊最值得信賴的還是兩位老將謝赫里與達瓦薩里。不僅如此，沙烏地阿拉伯隊在距離世界盃開賽前不到兩個月宣佈主教練勒納爾「下課」，新帥多尼斯又能在多大程度上捏合這支球隊？

得益於世界盃的擴軍，維德角足球首次進入主流視野。他們給世界足壇留下的印象著實不多，球隊歷史上最被人熟知的球員也只是當年的曼聯棄將貝貝。其實，維德角能站上世界盃的舞台就是勝利，但他們在非洲區預選賽戰勝喀麥隆隊、隨後的熱身賽戰平伊朗、埃及隊，還是給了人們一定的想像空間。