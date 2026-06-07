美加墨世界盃G組巡禮：「紅魔鬼」領跑 三隊逐鹿

俗稱「紅魔鬼」的比利時國家代表隊。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 比利時仍居G組首位，靠多庫、德布勞內與庫爾圖瓦撐場。

比利時仍居G組首位，靠多庫、德布勞內與庫爾圖瓦撐場。 重點二： 埃及仰賴薩拉赫與馬爾穆什，主打防守反擊爭取出線。

埃及仰賴薩拉赫與馬爾穆什，主打防守反擊爭取出線。 重點三：伊朗受戰事影響狀態成疑，紐西蘭則盼靠硬朗風格搶分。

2026年美加墨世界盃 G組格局涇渭分明：世界排名前列的比利時隊一枝獨秀；埃及 、伊朗 、紐西蘭三隊組成「第二集團」——埃及隊前場特點鮮明，稍佔先機；伊朗隊狀態如何，尚待檢驗；紐西蘭隊則可能憑藉硬朗風格「虎口拔牙」。

比利時：「黃金一代」的黃昏突圍

作為世界排名常年前10的隊伍，比利時隊將迎來第15次世界盃之旅。2018年世界盃季軍成為其巔峰註腳，但2022年世界盃小組出局讓人大跌眼鏡。2026年世界盃，或將成為其「黃金一代」的謝幕之戰。

盧卡庫的入選證明其鋒線缺乏優質中鋒，不過球隊坐擁英超「過人王」多庫、阿森納多面手特羅薩德，邊路爆點能力恐怖。中場則是新老交替的痛點，德布勞內的角色已從「手術刀」轉為「定海神針」，英超阿斯頓維拉隊「指揮官」蒂勒曼斯正接過組織大旗。後防線上，中衛硬度有欠缺，邊翼衛缺速度，這意味著皇馬門神庫爾圖瓦仍需「老驥伏櫪」，保持上佳發揮，才能彌補防線漏洞。

主帥加西亞曾帶領里爾隊登頂法甲，帶領馬賽隊奪得歐羅巴聯賽亞軍。他推崇控制與反擊相結合的戰術體系，注重團隊紀律性。

「黃金一代」正在老去，這支「紅魔鬼」沒有留下足夠的容錯空間，即便小組晉級，也未必能走遠。

埃及：薩拉赫的謝幕衝鋒

埃及隊將第四次征戰世界盃，前鋒薩拉赫仍是埃及隊靈魂，他或將迎來世界盃生涯「最後一舞」。隨著年齡增長，即將年滿34歲的他競技狀態和門前嗅覺已不如前，但前場牽制力還在。馬爾穆什的崛起減弱了球隊對薩拉赫的依賴，也讓埃及隊的進攻有了更多變化。

主帥哈桑是極致的實用主義者。他偏好五後衛陣型，強調全員退守、密集防守，力求先立於不敗之地。進攻端則極度依賴邊路速度。這種基於紀律性的打法，在面對歐洲強隊時往往因身體對抗劣勢而崩盤，但在面對同級別對手時極具競爭力。

伊朗：誓破「小組魔咒」

受戰事影響，伊朗國內足球聯賽停擺，這對以國內聯賽球員為班底的伊朗隊打擊巨大。儘管困難重重，「波斯鐵騎」的硬朗作風未變。國米舊將塔雷米仍是鋒線核心，具備很強的門前終結能力。

伊朗隊曾三奪亞洲盃冠軍，但其在亞洲賽場的強勢並未轉化為世界盃賽場上的綻放——此前六屆世界盃均小組折戟，18場比賽僅贏3場。

伊朗球員身體強壯、紀律嚴明，但個人技術的粗糙導致進攻立體感不足。不過，一旦進入嚴防死守模式，他們堅韌的意志能讓任何對手感到頭疼。主帥加勒諾伊主打高位壓迫與傳控結合戰術，並充分發揮伊朗球員的身體對抗優勢。

紐西蘭：打破不勝魔咒？

紐西蘭隊將迎來第三次世界盃征程。他們的目標很明確：不僅要以成績較好的小組第三出線，更要打破世界盃不勝的魔咒。

這支球隊擁有英式足球風格：簡單、直接、高舉高打。英超諾丁漢森林隊高中鋒伍德是絕對核心，在世預賽5場比賽中打進9球，是球隊前場的戰術支點。不過，伍德本賽季傷病頻發，狀態存疑。此外，球隊中場創造力不足，過度依賴長傳衝吊和定位球，後防球員轉身慢的弱點明顯。

主帥貝茲利擅長挖掘年輕才俊。在他的帶領下，這支以澳超球員為班底的隊伍，或將以出色的體能和硬朗的拼搶帶來驚喜。

G組形勢既明朗又微妙。比利時隊實力超然，大概率以頭名出線；埃及隊憑藉雙星閃耀，稍佔優勢；伊朗隊受困于場外因素，前景不明；紐西蘭隊若能抓住對手破綻，或將迎來隊史世界盃首勝。