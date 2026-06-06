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世界盃／C羅41歲將6度征戰 葡萄牙總教練讚不可或缺

中央社／里斯本綜合外電
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葡萄牙球星C羅。（歐新社）
葡萄牙球星C羅。（歐新社）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：C羅將第六度征戰世界盃，刷新個人與足壇紀錄，仍是葡萄牙核心人物。
  • 重點二：馬蒂內茲認為C羅靠實力入選，並以歐洲國聯奪冠證明其戰術價值。
  • 重點三：葡萄牙陣容星光熠熠，隊友也肯定C羅帶來領袖氣質與奪冠企圖。

葡萄牙足球巨星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）將第6度征戰世界盃足球賽創紀錄，有些人認為他的存在會阻礙球隊強大實力的發揮，但對於總教練馬蒂內茲等人來說，他仍是球隊不可或缺的前鋒。

法新社報導，C羅坐擁5座年度金球獎（Ballon d'Or），關於他的爭論依舊熱烈，如同2024年歐洲國家盃（Euro 2024）和4年前卡達世界盃一樣，然而C羅始終屹立不搖，準備破紀錄第6度出戰世足。

這位41歲球星雖然離開歐洲頂級聯賽轉戰沙烏地阿拉伯艾納斯隊（Al-Nassr），仍是舉世矚目的超級球星，以143球高居國際賽進球榜首。當中25球是在馬蒂內茲（Roberto Martinez）執教期間30場比賽中攻入，馬蒂內茲強調羅納度是憑實力入選，而非依靠名氣。

這位西班牙籍總教練在葡萄牙2024年歐洲國家盃止步8強後也面臨外界質疑，批評他的強大陣容本應問鼎冠軍。馬蒂內茲當時在5場比賽皆讓C羅先發，但C羅未能在德國賽場破門。

而在本季，曼聯中場費南德斯（Bruno Fernandes）創下英超助攻數新紀錄，效力巴黎聖日耳曼的費雷拉（Vitinha）、尼佛斯（Joao Neves）及門德斯（Nuno Mendes）等人在各自位置上都屬世界頂尖。

馬蒂內茲2023年獲任命時，曾面臨是否與C羅世代切割或繼續讓他擔任隊長與精神領袖的抉擇，最終他選擇後者。

面對質疑，馬蒂內茲能以2025年歐洲國家聯賽（UEFA Nations League）成功奪冠作為證明，顯示他倚重C羅的策略正確。

C羅當時在與西班牙的冠軍戰中進球，最後抱回個人第3座國際賽獎盃，前兩座分別為2016年歐洲國家盃與2019年歐洲國家聯賽冠軍。

C羅賽後表示：「我在各球隊贏得很多冠軍，但沒有什麼比為葡萄牙（國家隊）奪冠更美妙。這是淚水、任務達成與純粹的喜悅。」

C羅去年在世足會外賽迎戰愛爾蘭時因肘擊吞紅牌下場，國際足球總會（FIFA）處以禁賽3場，但已執行1場且2場暫緩執行，意味著他可從世足開賽起出戰。

葡萄牙將於17日在K組迎戰剛果民主共和國，接著23日和28日分別對陣烏茲別克和哥倫比亞。

馬蒂內茲表示，他不擔心密集賽程會對C羅造成影響。他在宣布世足名單後說：「依我的經驗，球員在世界盃通常不會照著在球隊狀態或年齡相關表現之類的規律走。」

C羅的隊友也依然相信他為葡萄牙帶來貢獻。

費雷拉表示，能與C羅並肩作戰「令人難以置信」，「他是史上最偉大的球員之一」，「我很榮幸能和他共用更衣室，每天向他學習，見證他的職業精神」。

費雷拉說：「我希望我們能和他一起贏得世界盃，為他奪冠。」

精華 FAQ

  • 儘管年過41歲且已離開歐洲頂級聯賽，C羅仍以143球居國際賽進球榜首，並在馬蒂內茲麾下持續高效率進球，展現實力仍足以支撐國家隊攻勢。

  • 馬蒂內茲表示，C羅是靠表現而非名氣入選，並強調世界盃球員狀態常不按年齡規律走；他更以葡萄牙奪下2025年歐洲國聯冠軍，證明此策略有效。

  • 葡萄牙將在K組依序對戰剛果民主共和國、烏茲別克與哥倫比亞；而C羅先前紅牌禁賽已部分執行，剩餘處分暫緩，因此可從世界盃開賽起出戰。

C羅 葡萄牙 世界盃

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