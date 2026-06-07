我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

別以為蔬菜都很安全 無毒教母點名5食材「沒煮熟恐中毒」

Dua Lipa穿鑽石婚紗出嫁 西西里島豪辦夢幻婚禮 艾爾頓強驚喜獻唱

星座／6月7日至13日 金牛座愉快安穩 摩羯座事事完美

科技紫微網
聽新聞
test
0:00 /0:00

2026年6月7日至6月13日，12星座運勢如何？

牡羊座 3月21日~4月19日

總運指數：★★★★☆

衝動的魔鬼會被智慧天使鎮壓下去，遇到困難你也不用太焦急，更不要盲目聽信他人的讒言，客觀地去分析就能夠將困難擺平。

幸運色彩：辣椒紅

速配星座：天秤座

貴人星座：天蠍座

金牛座 4月20日~5月20日

總運指數：★★★☆☆

愉快安穩的一周，雖然會遇到言語刻薄的人，但也只是當時令你感到不爽，很快你就會被其他開心的事抹去那段討厭的記憶。

幸運色彩：寶石藍

速配星座：射手座

貴人星座：水瓶座

雙子座 5月21日~6月21日

總運指數：★★☆☆☆

本周你會渴望平淡的生活，因為在混亂無緒與奔波的雙重夾擊下，你漸漸感到有些吃不消。家中溫暖的床將成為讓你感到最為舒適與不願離開的地方。

幸運色彩：櫻桃紅

速配星座：天秤座

貴人星座：雙魚座

巨蟹座 6月22日~7月22日

總運指數：★☆☆☆☆

謊言易被拆穿的一周。過去編織的謊話將面臨被揭穿的尷尬局面，若你還試圖繼續用謊言蒙騙他人，只會被毫不留情地戳穿。不想把自己逼入窘境，就應該誠實以待。

幸運色彩：苔蘚綠

速配星座：金牛座

貴人星座：水瓶座

獅子座 7月23日~8月22日

總運指數：★★★★☆

總體運勢佳，本周的愛情發展態勢較好，與戀人心有靈犀；事業發展很平順，出自你手的事情基本上沒有疏漏；財運平平，用錢不可太大手大腳。

幸運色彩：琥珀橙

速配星座：牡羊座

貴人星座：水瓶座

處女座 8月23日~9月22日

總運指數：★★☆☆☆

做人與做事各有其重要性，但本周你將輸在後者上。感性的一面令你無論在任何場合都是個受歡迎的角色，但你將這份感性延續在公事與正事上，則很容易把事情搞砸。

幸運色彩：草根白

速配星座：獅子座

貴人星座：摩羯座

天秤座 9月23日~10月23日

總運指數：★★★☆☆

親情將會影響你的戀情，只有先把家人的關係處理好，才便於打理自己的感情問題；工作輕鬆無壓力卻也少了一點成就感；財富方面，收支基本維持在正常水平。

幸運色彩：石板灰

速配星座：巨蟹座

貴人星座：摩羯座

天蠍座 10月24日~11月21日

總運指數：★★★★☆

頻繁的社交活動充盈你的生活，雖然在愛情中你感受不到甜蜜，但家人會帶給你滿滿的幸福感。有些煩心事會牽絆著你，但你馬上能將其從心頭揮去。

幸運色彩：瑪瑙藍

速配星座：金牛座

貴人星座：獅子座

射手座 11月22日~12月20日

總運指數：★★★☆☆

對於治癒任何傷痛，此時是完美的一周。家人和朋友將扮演心理診療師的角色，為你排解心中的苦悶；你也可以透過出去散心的方式，讓心靈獲得治癒。

幸運色彩：丁香紫

速配星座：獅子座

貴人星座：處女座

摩羯座 12月21日~1月20日

總運指數：★★★★★

這一周可以用完美形容，不僅是你對人對事要求完美，還有就是經過你手的事情通常也能趨於完美。

幸運色彩：丁香紫

速配星座：摩羯座

貴人星座：雙魚座

水瓶座 1月21日~2月19日

總運指數：★★☆☆☆

運勢跌落低谷後略有反彈，但你感受到的好運並不明顯。若是按照順其自然的軌跡發展，只會挫折不斷，必須多依靠自己的努力，才能走得更順暢一些。

幸運色彩：茄皮紫

速配星座：雙子座

貴人星座：雙魚座

雙魚座 2月20日~3月20日

總運指數：★★★☆☆

很多時候你都容易被自己的情感所牽絆，遇到決策性問題會因為受到周圍人、事的影響常常拿不定主意。情緒低潮，感到緊張或鬱悶的時候，聽聽音樂會輕鬆許多。

幸運色彩：水晶紫

速配星座：雙子座

貴人星座：射手座

【延伸閱讀】

上升星座看未來？星座命盤免費算

塔羅神占，你的戀情開花結果？

更多命理分析，請前往 科技紫微網

星座運勢

上一則

移民專頁／自行申辦NIW 換工作後不妨礙申請

下一則

旅遊／世外桃源 瑞士美麗又昂貴

延伸閱讀

星座／處女座希望落空 水瓶座幸運降臨

星座／處女座希望落空 水瓶座幸運降臨
本周星座／雙子座有偏財運 天蠍座戀情升溫

本周星座／雙子座有偏財運 天蠍座戀情升溫
6月1日星座運勢 金牛不宜投資 天蠍異性緣佳

6月1日星座運勢 金牛不宜投資 天蠍異性緣佳
5月26日星座運勢 獅子靈感泉湧 處女好運降臨

5月26日星座運勢 獅子靈感泉湧 處女好運降臨

熱門新聞

阿根廷隊38歲的梅西在2022年卡達世足拿到最高榮耀、舉起了冠軍獎盃，無數榮耀加身、但他自己承認退役的日子愈來愈近。(路透)

世代交替之戰 看足壇巨星們最後一舞

2026-05-31 16:18
與梅西金球獎獎盃合影。(作者提供)

球迷篇／從吶喊加油到從容看球 我與世界盃40年

2026-05-31 10:18
1994年國際足總世界盃在美國舉行，冠軍戰7月17日在加州巴沙迪那玫瑰碗舉行，巴西隊在點球大戰中以3比2擊敗義大利隊，奪得世界盃冠軍。(美聯社檔案照)

回顧篇／美國隊1994年世界盃踢贏了 全美開始瘋足球

2026-05-31 02:29
世界盃美國主場比賽，6月12日在洛杉磯的SoFi體育場舉行，美國對陣巴拉圭。(路透)

開幕篇╱美加墨三地 獨立開幕式

2026-05-31 02:28
紐約州撥款600萬元，將從曼哈頓往返新州境內世界盃比賽場地的巴士票價從80元降低至20元。全美最大的校車服務商也將投放最多300輛校車，為紐約賽區補充運力。(本報檔案照)

交通篇／紐約赴新州看世界盃 巴士20元、火車98元

2026-05-31 02:10

星座／雙子座有偏財運 天蠍座戀情升溫

2026-05-31 02:00

超人氣

更多 >
學霸自殺… 華裔博士揭華人家長盲點 忽略孩子憂鬱警訊

學霸自殺… 華裔博士揭華人家長盲點 忽略孩子憂鬱警訊
在日失蹤奧本大學20歲學生 遺體於京都山區尋獲

在日失蹤奧本大學20歲學生 遺體於京都山區尋獲
川普親自遊說推「夏令時間永久化」考驗黨內忠誠度

川普親自遊說推「夏令時間永久化」考驗黨內忠誠度
川普移民新規開始奏效 綠卡收補件潮湧現

川普移民新規開始奏效 綠卡收補件潮湧現
曾演「從結婚開始戀愛」…33歲金澤被爆在橫店猝逝 工作室未回應

曾演「從結婚開始戀愛」…33歲金澤被爆在橫店猝逝 工作室未回應