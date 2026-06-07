星座／6月7日至13日 金牛座愉快安穩 摩羯座事事完美
2026年6月7日至6月13日，12星座運勢如何？
牡羊座 3月21日~4月19日
總運指數：★★★★☆
衝動的魔鬼會被智慧天使鎮壓下去，遇到困難你也不用太焦急，更不要盲目聽信他人的讒言，客觀地去分析就能夠將困難擺平。
幸運色彩：辣椒紅
速配星座：天秤座
貴人星座：天蠍座
金牛座 4月20日~5月20日
總運指數：★★★☆☆
愉快安穩的一周，雖然會遇到言語刻薄的人，但也只是當時令你感到不爽，很快你就會被其他開心的事抹去那段討厭的記憶。
幸運色彩：寶石藍
速配星座：射手座
貴人星座：水瓶座
雙子座 5月21日~6月21日
總運指數：★★☆☆☆
本周你會渴望平淡的生活，因為在混亂無緒與奔波的雙重夾擊下，你漸漸感到有些吃不消。家中溫暖的床將成為讓你感到最為舒適與不願離開的地方。
幸運色彩：櫻桃紅
速配星座：天秤座
貴人星座：雙魚座
巨蟹座 6月22日~7月22日
總運指數：★☆☆☆☆
謊言易被拆穿的一周。過去編織的謊話將面臨被揭穿的尷尬局面，若你還試圖繼續用謊言蒙騙他人，只會被毫不留情地戳穿。不想把自己逼入窘境，就應該誠實以待。
幸運色彩：苔蘚綠
速配星座：金牛座
貴人星座：水瓶座
獅子座 7月23日~8月22日
總運指數：★★★★☆
總體運勢佳，本周的愛情發展態勢較好，與戀人心有靈犀；事業發展很平順，出自你手的事情基本上沒有疏漏；財運平平，用錢不可太大手大腳。
幸運色彩：琥珀橙
速配星座：牡羊座
貴人星座：水瓶座
處女座 8月23日~9月22日
總運指數：★★☆☆☆
做人與做事各有其重要性，但本周你將輸在後者上。感性的一面令你無論在任何場合都是個受歡迎的角色，但你將這份感性延續在公事與正事上，則很容易把事情搞砸。
幸運色彩：草根白
速配星座：獅子座
貴人星座：摩羯座
天秤座 9月23日~10月23日
總運指數：★★★☆☆
親情將會影響你的戀情，只有先把家人的關係處理好，才便於打理自己的感情問題；工作輕鬆無壓力卻也少了一點成就感；財富方面，收支基本維持在正常水平。
幸運色彩：石板灰
速配星座：巨蟹座
貴人星座：摩羯座
天蠍座 10月24日~11月21日
總運指數：★★★★☆
頻繁的社交活動充盈你的生活，雖然在愛情中你感受不到甜蜜，但家人會帶給你滿滿的幸福感。有些煩心事會牽絆著你，但你馬上能將其從心頭揮去。
幸運色彩：瑪瑙藍
速配星座：金牛座
貴人星座：獅子座
射手座 11月22日~12月20日
總運指數：★★★☆☆
對於治癒任何傷痛，此時是完美的一周。家人和朋友將扮演心理診療師的角色，為你排解心中的苦悶；你也可以透過出去散心的方式，讓心靈獲得治癒。
幸運色彩：丁香紫
速配星座：獅子座
貴人星座：處女座
摩羯座 12月21日~1月20日
總運指數：★★★★★
這一周可以用完美形容，不僅是你對人對事要求完美，還有就是經過你手的事情通常也能趨於完美。
幸運色彩：丁香紫
速配星座：摩羯座
貴人星座：雙魚座
水瓶座 1月21日~2月19日
總運指數：★★☆☆☆
運勢跌落低谷後略有反彈，但你感受到的好運並不明顯。若是按照順其自然的軌跡發展，只會挫折不斷，必須多依靠自己的努力，才能走得更順暢一些。
幸運色彩：茄皮紫
速配星座：雙子座
貴人星座：雙魚座
雙魚座 2月20日~3月20日
總運指數：★★★☆☆
很多時候你都容易被自己的情感所牽絆，遇到決策性問題會因為受到周圍人、事的影響常常拿不定主意。情緒低潮，感到緊張或鬱悶的時候，聽聽音樂會輕鬆許多。
幸運色彩：水晶紫
速配星座：雙子座
貴人星座：射手座
【延伸閱讀】
上一則
移民專頁／自行申辦NIW 換工作後不妨礙申請
下一則