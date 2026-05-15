川習會 學者：中方提「建設性戰略穩定」美中博弈轉向可控競爭

多名中國問題學者指出，川習會雖場面熱絡，伴隨企業團、貿易與投資議題，但意義不在重啟美中關係，而是在深層分歧未解的情況下維持穩定，以避免雙邊競爭失控。圖為川普在習近平的陪同下參觀天壇公園。(美聯社)

川普 總統與中國國家主席習近平 14日在北京會談，中方會後將「建構美中建設性戰略穩定關係」定位為兩國關係的新框架。美國多名中國問題學者指出，川習會 雖場面熱絡，伴隨企業團、貿易與投資議題，但意義不在重啟美中關係，而是在深層分歧未解的情況下維持穩定，以避免雙邊競爭失控。

針對中國外交部在「川習會」後的通報中有關「建設性戰略穩定關係」的新提法，中國問題學者、中國分析中心共同創辦人錢婧對本報表示，川習會看起來不像一次「全面重啟」，更像是試圖為「競爭性共存」建立一套新的運作系統。她指出，美中雙方會後通報使用的政治語言截然不同，美方談市場准入、能源安全、芬太尼與威懾，北京則談穩定、合作與反對破壞。這些並非相同世界觀，但也不必然互不相容。

錢婧說，通報中還提及了伊朗、能源安全與荷莫茲海峽，顯示此次峰會議程已不再只是雙邊問題。她認為，美中開始討論共同的系統性風險，其中，華府強調航行自由與威懾，北京強調反對軍事化與破壞，但都指向「避免局勢失控升級」戰略的必要。

曾任拜登政府國安會中國政策高階職務、現為哥倫比亞大學中國史學者葛維茲(Julian Gewirtz)在其社交媒體X上分析，習近平此次提出「建設性戰略穩定」，顯示北京希望在川普剩餘任期甚至更長時間，固定美中當前的「戰略僵持」(strategic stalemate)狀態。這一框架並不否認美中競爭的存在，但強調競爭必須受到約束、保持在可控範圍。

葛維茲指出，習近平還在表述中反覆強調「平等協商」，凸顯北京希望以與美國對等的身分來界定雙邊關係。與2013年中方提出「新型大國關係」時相比，中國如今已不再處於明顯弱勢，而是試圖將自身定位為可與美國形成戰略僵持的對等力量。

前美國代理副貿易代表卡特勒(Wendy Cutler)在回應本報時則指出，習近平就台灣問題向川普發出的警告，與雙方建立「建設性戰略穩定」的友好表述形成了鮮明對比。她認為，北京釋出的訊息是只要華府在台灣問題上給中國更多迴旋空間，美中即可維持較順暢的經濟關係。

布魯金斯研究院中國問題學者金沛雅(Patricia Kim)也指出，「建設性戰略穩定」說法上雖新，但實際上延續了中方過去「新型大國關係」、「相互尊重、和平共處、合作共贏」等既有表述。這一框架的核心是要求雙方以北京認可的方式採取具體行動，從而維持穩定，「值得注意的是，這一說法隨即與一項警告相連：美國必須謹慎處理台灣問題。」