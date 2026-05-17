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醫藥／有飲酒史的中年男性 聲音改變逾月當心喉癌警訊

賴昀岫
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醫師提醒，喉癌很明顯的症狀之一是聲音變化，如聲音改變持續逾1個月，又合併喘等症狀...
醫師提醒，喉癌很明顯的症狀之一是聲音變化，如聲音改變持續逾1個月，又合併喘等症狀，多數患者預後都不差；示意圖。（圖／123RF）

醫師指出，喉癌患者多為有抽菸及飲酒史的50歲以上男性，如聲音改變持續逾1個月，又合併喘等症狀就要警覺、早期介入，多數患者預後都不差。

台灣頭頸部腫瘤學會理事長、台北馬偕耳鼻喉頭頸部資深主治醫師呂宜興指出，以台灣為例，目前的頭頸癌個案排名中，喉癌位居第五，一至四名依序為口腔癌、口咽癌、鼻咽癌、下咽癌，常見原因是抽菸和喝酒，尤其是使用菸斗未過濾尼古丁的菸品、紙菸、電子煙等，合併酒精則會更加重尼古丁對聲帶的負擔。

喉癌很明顯的症狀之一是聲音變化，呂宜興表示，如持續超過一個月，就要就醫檢查聲帶狀況，合併走路、爬樓梯，或劇烈活動時覺得喘要更小心，如果聲音沙啞時間拉長，又有其他身體狀況就要特別小心；九成以上患者為男性，年齡多半在50歲以上，和抽菸時長、抽菸量等都有關。

提到抽菸，很多人會先聯想到肺癌而非喉癌。呂宜興說，抽菸喝酒都是癌症的風險因子，但尼古丁是經過聲帶並累積在肺部，如果同樣在20歲抽菸，可能在30多歲得到肺癌，但喉癌可能要再更之後；如果在罹患肺癌後改變生活習慣，後續罹患喉癌的風險就會降低。

治療選項需視患者狀況而定，呂宜興說，有不手術的雷射、電療、放療等，嚴重個案則是全喉切除，導致喪失說話功能；預後方面，喉癌通常不會有淋巴結轉移，病灶多集中在咽喉，治療效果和鼻咽癌類似，有七至八成患者，不論期別都能穩定改善。

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