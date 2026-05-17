旅遊／遊安提瓜 體驗現代版馬雅生活

拉莫賽德教堂綴飾，像極了婚禮蛋糕。（圖作者提供）

安提瓜(Antiqua)曾經是瓜地馬拉的首都，這座名列為世界文化遺產的城市，也是中美洲著名的火山城。當地的西班牙殖民地建築景觀，在群山環繞之下，散發著一股濃郁的神秘感。在馬雅導遊的帶領之下，我看到當地生活仍然傳承著馬雅文化，讓我更加珍惜這座城市的存在。安提瓜不僅保存著殖民時期的文化遺產，它同時展現出馬雅生活的現代版本。

火山城列名世界遺產

安提瓜位於潘喬伊谷地(Panchoy Valley)，群山圍繞，其中包括有三座活火山。自古以來，它是馬雅居民的部落所在地。當地高聳的地勢，提供了良好的防禦戰略地形，再加上土壤肥沃，水源充足，隨即成了西班牙人建立殖民城市的理想選擇。16世紀中期，安提瓜成了瓜地馬拉殖民時期的首都，同時也是中美洲西班牙殖民時期的行政、宗教和經濟中心。

殖民時期的安提瓜總督府建築現為博物館所在地。（圖作者提供） 安提瓜市政廳就位於中央廣場北面。（圖作者提供）

安提瓜的首都身分，長達兩百多年，直至1773年的大地震，迫使西班牙當局遷都至瓜地馬拉市。雖然，安提瓜被執政當局下令遺棄，卻沒有動搖當地居民顧守家園的決心。浴火重生的安提瓜，融合了西班牙殖民時期與馬雅本土文化的特色，終於在1979年名列為世界文化遺產城市。

教堂綴飾似婚禮蛋糕

我們與當地導遊相約於拉莫賽德教堂(Iglesia de la Merced)，她說，拉莫賽德教堂的外觀綴飾，像極了婚禮蛋糕。舊城一日遊的行程，從這裡出發。

拉莫塞德教堂雕飾，展現巴洛克典型風格。（圖作者提供）

拉莫賽德教堂建於16世紀中期，它於1767年重建完成今日的模樣；1773年的地震為教堂造成不少損害，尤其是教堂旁的修道院，至今仍然呈現廢墟狀態。

拉莫賽德教堂兩側各有一座鐘樓。它的正面外觀擺設著重要的宗教人物雕像，聖母和該教會創建者的雕像，就位於大門的上方。教堂蛋黃色的牆面點綴著琳瑯滿目的白色浮雕，包括各式各樣的花草圖案，栩栩如生的動物與天使人像造型。這些華麗的巴洛克式雕飾，真的讓人聯想起精緻美觀的婚禮蛋糕。

中央廣場的馬雅生活

中央廣場(Parque Central)的設計以綠地公園為造型。林木環繞四周，廣場上佈滿幾何圖型的草坪，一座美人魚雕像的噴泉就位於廣場的正中央。我們從拉莫賽德教堂走到中央廣場，步程約7分鐘，導遊說，中央廣場是觀察馬雅人現代生活的最佳地點。

穿著傳統馬雅服飾的街頭小販。（圖作者提供） 中央廣場上的美人魚雕像噴泉。（圖作者提供）

中央廣場四周的建築物包括有；位於北面的市政廳。南面曾是總督府建築物，現在成了博物館的所在地。西面是麵包店、咖啡店等商業建築。東面是聖荷西大教堂(San Jose Cathedral)，這座建於16世紀中期的巴洛克式大教堂，因18世紀末期的地震，摧毀了大部分的建築物，至今只修復一小部分。

位於中央廣場旁的聖荷西大教堂。（圖作者提供）

抵達後，導遊開始以馬雅語和兜售紀念品的小販們打招呼。這些兜售馬雅紡織製品的街頭小販，多為女性。她們穿著色彩鮮艷的馬雅罩衫(Huipil)，搭配著多彩直筒長裙，腰上再繫著一條彩繪織布長帶。仔細觀察這些萬紫千紅的罩衫，圖案錯綜複雜，顏色搭配各異，難以找出複製的圖案。

導遊說，這些罩衫是馬雅女性的傳統服飾。罩衫上的刺繡或貼花，代表著個人的身分象徵。罩衫和長裙的顏色與設計也因地區和村落而異。導遊還說，不上班時，她和她的孩子們總是穿著傳統馬雅服飾。因為，她要下一代的馬雅人為自己的祖先感到驕傲。

拱門配火山景觀特殊

隨後，我們來到了聖卡塔琳那拱門(Arch de Santa Catalina)。它位於中央廣場旁，建於1694年，目的在於為當地修女們提供隱密的步道，以方便跨越馬路。拱門的南面豎立著雄偉的火山(Volcano de Agua)。拱門搭配火山的景觀也成了安提瓜市的代表性畫面。

豎立在火山前的聖卡塔琳那拱門。（圖作者提供）

大約15分鐘的步程，我們來到了聖托多明哥飯店(Hotel Museo Spa Casa Santo Domingo)享用午餐。這座五星級飯店包括了一座修道院遺址和多座博物館。建於16世紀的聖托多明哥修道院，歷經多次地震的摧毀。它於20世紀末期整建成豪華飯店。食用午餐前，我們參觀了修道院遺址、考古博物館、歷史美術館和現代玻璃美術館；其中，古代馬雅泥塑雕像，臉部表情活潑生動，讓我看得目不轉睛。

聖托多明哥飯店內的修道院遺址。（圖作者提供） 古代馬雅泥塑雕像，臉部表情十分傳神。（圖作者提供）

傳統馬雅美食以玉米、豆類、瓜類、番茄和辣椒為特色。我們的午餐包括了玉米餅(Tortilla)、豆泥、酪梨醬、以番茄和辣椒做成的莎莎醬(Salsa)、以丁香和肉桂烹調而成的燉雞肉，和番茄燉牛肉等。

傳統馬雅美食，以玉米餅包著豆泥，酪梨醬和沙沙醬食用。（圖作者提供）

獨特火山咖啡享譽全球

最後，我們前往參觀當地咖啡的製造過程。瓜地馬拉具有獨特的高海拔地形，當地溫和的氣候減緩咖啡果實的成熟速度，使其具有濃郁香醇的口感。

位於火山前的咖啡曬豆場。（圖作者提供）

另外，當地的火山土質也為當地咖啡增添許多深邃的風味。這些天然條件，造就出享譽全球的瓜地馬拉火山咖啡。

我們首先參觀種植區，我看見區內的咖啡樹都保持著低矮的高度，四周有著高大的樹群，為這些價格不菲的經濟作物遮陽擋日。接著，我們來到曬豆場。一堆堆的咖啡豆，連綿起伏地鋪滿整個廣場。遠處的火山景觀，再次提醒旅客當地咖啡別具一格的特色。

品嘗火山咖啡時，我發現當地咖啡略帶堅果風味，同時隱藏著淡淡的巧克力甜味。

導遊說，咖啡並不是馬雅人的傳統作物。古代馬雅人是種植可可豆的高手，自從西班牙人引進咖啡樹後，馬雅人將種植可可樹的技巧轉移到咖啡樹。今日，咖啡樹也成了現代馬雅人的重要經濟作物之一。

傳統文化仍占一席之地

安提瓜是一座別具風格的城市。尤其是舊城內的景觀，火山加上巴洛克，真的是十分微妙的搭配。然而，這趟旅行，最讓我難忘的是當地的馬雅導遊。這位樂觀進取的導遊，讓我體驗到傳統文化在現代生活中，仍然具有重要的一席之地。正如她一再地強調，安提瓜不僅是世界文化遺產城市，也是現代馬雅人的生活城市。感謝這位充滿民族精神的導遊，讓我體驗到馬雅文化的現代生活版本。