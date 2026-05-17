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旅遊／訪雷諾瓦故居 如置身畫中

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雷諾瓦故居外貌。（圖作者提供）
雷諾瓦故居外貌。（圖作者提供）

法國北部有一地名吉維尼（Giverny），是印象派大師莫內（ Claude Monet， 1840-1926）的故居和花園，他的200幅荷花畫作來自園內的日本橋和池塘，每年吸引60萬人的遊客造訪。

法國南部蔚藍海岸，一處地名卡涅須梅（Cagnes–sur- Mer）是法國印象派畫家雷諾瓦（Pierre-Auguste Renoir，1841-1919）在晚年之際使用的畫室兼住家。

安提布碉堡 變畢卡索美館

那天風和日麗，上午我們先去了安提布（Antibes），一個有港口（停泊大小遊艇）兼歷史意義（希臘商賈早在5世紀創立），如今成為休閒聖地。

在遠處有一座17世紀的碉堡建築，俯視著地中海。老城區的城堡博物館（Grimaldi Chateau），如今變成了畢卡索美術紀念館（Musee Picasso）。

安提布的畢卡索美術館。（圖作者提供）
安提布的畢卡索美術館。（圖作者提供）

在這充滿希臘風情的小鎮穿梭巷弄之間，中央廣場有雕像、噴水池。坐在長椅上以三明治便餐，鴿子三三兩兩靠近，毫不猶豫害臊，或許從過往的經驗得知，有人坐下進食休息，便是牠們覓食的機會。

罹關節炎 晚年坐輪椅作畫

雷諾瓦早期的印象派作品，強調色彩和光影，1880年中期後，他突破過去畫法，注入專業人體藝術技巧。1892年得了關節炎，想搬去陽光明媚的南法。

1907年，雷諾瓦買下Domaine des  Collettes莊園，裡面有他的畫作和雕塑作品。他的畫作對象：有人物仕女、靜物寫生、海邊懸崖、街頭市景…。

因為受風濕關節疼痛，雷諾瓦晚年長坐在輪椅上作畫，手上包著繃帶。

雷諾瓦使用的畫架和輪椅。（圖作者提供）
雷諾瓦使用的畫架和輪椅。（圖作者提供）

莊園成博物館 撫今追昔

1960年該處改為博物館( Musee Renoir)，我們才有機會登堂入室，看到他當年的工作間、畫室、生活空間，以及戶外的果樹種植、地中海式花園。

雷諾瓦博物館外的花園一景。（圖作者提供）
雷諾瓦博物館外的花園一景。（圖作者提供）

室內雕塑作品。（圖作者提供）
室內雕塑作品。（圖作者提供）

這讓我回想起，好像每個畫家都要有一個偌大的空間背景（花園），畫家才能在此潛心作畫。

當年我們回台參加中文教師營，有機會參觀國畫大師張大千曾住的摩耶精舍，後院有假山奇岩，奇花異草點綴花園，這在寸土寸金的都市（即使位於外雙溪）也是讓人驚艷不已和讚嘆。

一群人跟著導遊的腳歩，在住宅區巷弄間，緩步前行，拐入一個側門，我們進入了一個靜謐的世界。 置身雷諾瓦博物館的花園裡，目睹著幾張圖片解說，敘述當年他曾在這塊土地上，朝著這個角度，畫了某幅畫的作品展示。

在這安靜的時刻，我感受一下當年這位畫家的心境和氛圍，以及他曾經生活的環境。當年的主人早已長眠地下，如今一切如此恬靜安逸，令我不禁產生了望花園（天地）之悠悠（陳子昂登幽州台歌），發思古之幽情（班固西都賦）的懷古念想。

安提布港口。（圖作者提供）
安提布港口。（圖作者提供）

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