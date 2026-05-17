旅遊補給站／全球12最美瀑布 4座在美國

亞利桑納州的哈瓦蘇派瀑布坐落於大峽谷國家公園側峽谷深處。(美聯社)

知名旅遊作家布朗德(Becca Blond)表示，若要尋找世界上最美的瀑布，會發現從一生必訪的經典景點，到深藏叢林與峽谷景觀中的隱祕瀑布，應有盡有。她指出，那些真正令人難忘的瀑布，不僅取決於高度、水量，更在於地理位置、抵達過程，以及站在瀑布前的感受。

布朗德說，有些瀑布如美、加邊境的尼加拉瀑布(Niagara Falls)與橫跨辛巴威、尚比亞的維多利亞瀑布(Victoria Falls)，皆以氣勢磅礡著稱；有些則以色彩取勝，如亞利桑納州 大峽谷國家公園內哈瓦蘇瀑布(Havasu Falls)碧綠如翡翠的水潭，或是克羅埃西亞普利特維采湖區(Plitvice Lakes，也稱十六湖)富含礦物質的湖泊；還有少數瀑布之所以令人難忘，正因其難以抵達，讓體驗更顯珍貴。

布朗德表示，她曾在不同的季節、從不同的觀景點造訪過許多瀑布，它們的風貌幾乎從未重複，這正是瀑布的魅力所在。從北美到非洲乃至更遠的地方，她選出12座外觀與氛圍皆十分獨特的瀑布，而其中有四座在美國。

1.尼加拉瀑布 / 美國、加拿大

鮮少有瀑布能像尼加拉瀑布這般令人一眼便能識別，憑藉其規模與易於接近，名列榜首實至名歸。這座瀑布群由三座瀑布組成：馬蹄瀑布(Horseshoe Falls)、美國瀑布(American Falls)與新娘面紗瀑布(Bridal Veil Falls)，其中寬達約2800呎的馬蹄瀑布為主要水流。

從加拿大的Hyatt Regency坐看尼加拉瀑布。(美聯社)

布朗德說，尼加拉瀑布令人難忘之處不僅是約167呎的高度，更在於其水量；高峰時，每秒有超過3000噸水流傾瀉而下。站在瀑布底部附近、尤其是「風之洞」(Cave of the Winds)，會立刻感受到那股磅礡之勢；當風向改變、水霧撲面而來，轟隆巨響足以淹沒說話聲。她表示，這是少數幾個即使遊客眾多仍能感受到其壯偉氣勢的自然景觀。

2.優勝美地瀑布(Yosemite Falls) / 加州

位於優勝美地國家公園內的優勝美地瀑布是北美最高的瀑布，分為三段，總落差達2425呎。

加州優勝美地瀑布是北美最高的瀑布。(美聯社)

瀑布水流主要來自融雪，這代表造訪時機很重要。布朗德指出，她曾在初夏造訪，當時水流最湍急，轟鳴聲迴盪整個山谷；甚至無需站在瀑布旁，便能感受到它的存在。不過，到了夏末，水流可能減成一條細細的水帶，甚至完全消失。

3.哈瓦蘇瀑布 / 亞利桑納州

坐落於大峽谷國家公園側峽谷深處的哈瓦蘇派(Havasupai)部落土地上，是國內視覺效果最震撼的瀑布之一。主瀑布落差約100呎，但真正與眾不同的是那近乎鮮亮青綠的色彩，與周圍紅色岩壁形成強烈對比。

布朗德說，第一次目睹時，甚至難以相信眼前景象是真實的。瀑布水流匯聚成一串明亮的藍色水潭，景致更像加勒比海而非亞利桑納州的沙漠，即使光線變換，水色依然鮮明。前往此地需事先申請，並徒步約10哩深入峽谷，隨後至少需在附近小村莊露營或住宿一晚。

4.肖肖尼瀑布(Shoshone Falls)/ 愛達荷州

肖肖尼瀑布常被稱為「西部的尼加拉」，高達212呎，比尼加拉瀑布還要高，並橫跨蛇河(Snake River)、寬約900呎。

瀑布在春季最為壯觀，此時融雪增加水流，讓整個峽谷充滿轟鳴聲。布朗德曾在洪水期見過它，寬闊、喧囂且氣勢不凡，水霧從底部升起、飄過峽谷邊緣，此時景象最貼近它的綽號。與許多大型瀑布不同，這裡交通十分便利，從停車場步行片刻即可抵達觀景點。

布朗德所選出的全球12座最美瀑布，完整名單與排名如下：

1.尼加拉瀑布(Niagara Falls) / 美國、加拿大

2.伊瓜蘇瀑布(Iguazu Falls)/ 阿根廷、巴西

3.維多利亞瀑布(Victoria Falls) / 辛巴威、尚比亞

4.優勝美地瀑布(Yosemite Falls) / 美國

5.哈瓦蘇瀑布(Havasupai)/ 美國

6.凱厄圖瀑布(Kaieteur Falls)/ 蓋亞那

7.普利特維采湖群瀑布(Plitvice Lakes) / 克羅埃西亞

8.安赫爾瀑布(Angel Falls)/ 委內瑞拉

9.黃金瀑布(Gullfoss)/ 冰島

10.板約瀑布(Ban Gioc Waterfall)/ 越南與中國

11.默奇森瀑布(Murchison Falls)/ 烏干達

12.肖肖尼瀑布(Shoshone Falls) / 美國